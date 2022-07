Dogecoin a désespérément besoin de quelques mots de Musk | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin atteint durement un plafond baissier et chute.

Le prix du DOGE devrait encore chuter et casser en dessous du plus bas de la semaine dernière.

Attendez-vous à une nouvelle baisse si Elon Musk ne vient pas à la rescousse.

L’action des prix Dogecoin (DOGE) devrait baisser et atteindre de nouveaux plus bas sur une base hebdomadaire, mensuelle et annuelle si un soutien ne vient pas rapidement de son bailleur de fonds Elon Musk. Depuis le Forum économique de Dubaï, où Musk a parlé de Twitter et est resté silencieux sur tout sujet de crypto-monnaie, il a été très silencieux autour de la personne. Le prix Dogecoin semble devoir s’effondrer davantage à la suite de cela, car les grands noms de la cryptomonnaie tournent le dos à Dogecoin.

Le prix DOGE fait face à une autre correction de 40%

Le prix Dogecoin a longtemps été l’une des crypto-monnaies préférées d’Elon Musk, à côté de Bitcoin. Se souvenir de l’épisode spécial de SaturdayNight Live mettant en vedette le milliardaire a fait basculer Dogecoin à des hauteurs vertigineuses. Mais ces dernières semaines, Musk est resté complètement silencieux sur tout ce qui a à voir avec les crypto-monnaies.

Le prix DOGE manque donc de la poussière d’étoiles que Musk fournissait habituellement et pourrait risquer un nouvel effondrement tant qu’il reste silencieux. Attendez-vous à une cassure sous le plus bas de la semaine dernière, autour de 0,0588 $. À partir de là, le prix pourrait rapidement repousser à 0,050 $, ce qui coïncide avec le nouveau pivot de support S1 mensuel et ne représente que 1 cent du niveau pivot historique de 0,0409 $.

Graphique hebdomadaire DOGE/USD

Comme les traders ont déjà lancé une tentative pour briser le plafond de prix SMA de 55 jours, la prochaine tentative pourrait être la bonne pour briser l’épine dorsale de la tendance baissière. Pour ce faire, les haussiers devront empêcher l’action des prix de casser en dessous du plus bas de la semaine dernière. Grâce à cela, l’élan peut être maintenu et les haussiers peuvent continuer à s’appuyer sur cette tendance afin d’exécuter une cassure haussière vers 0,010 $.