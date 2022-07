LUNA de Terra a une petite fenêtre pour réaliser des gains pour cette semaine | Cryptomonnaie

Le prix Terra fait face à des conditions difficiles alors qu’il essaie de conserver ses gains.

Le prix de LUNA a techniquement effectué une cassure haussière.

Si plus de hausse est à venir, cela semble discutable car le RSI est toujours bloqué en survente.

Le prix de Terra (LUNA) a surpris ses amis et ses ennemis en déclenchant une cassure haussière au cours de cette semaine de négociation où la plupart des crypto-monnaies ont continué à être en retrait. La semaine dernière également, le prix de LUNA est allé à contre-courant en réservant une clôture hebdomadaire alors que la plupart des crypto-monnaies avaient connu une période de faiblesse sur les marchés et se sont ralliées pour récupérer certaines pertes. Reste à voir si LUNA peut atteindre la fin de dimanche soir sur une note rentable, car le sentiment du marché mondial reste fragile et un cadre réglementaire de l’UE pourrait causer des problèmes.

Le prix LUNA a encore plus de maux de tête à venir

Le prix de Terra tente de conserver les faibles gains qu’il avait enregistrés en début de semaine et qu’il a lentement mais sûrement vu s’évaporer vers vendredi soir. Sur une base hebdomadaire, une bougie haussière pourrait être en train de se former, car le trading du dimanche peut encore faire des miracles. Cependant, bien que cela puisse être un soupir de soulagement, davantage de maux de tête et de risques extrêmes se forment dans un avenir proche, car après les États-Unis, l’UE a annoncé qu’elle établirait également un cadre pour que les crypto-monnaies s’installent et limitent tout événement exubérant.

Le prix de LUNA pourrait voir sa petite pop s’estomper aussi rapidement qu’elle est venue et, à partir de la semaine prochaine, recommencer à se transformer en perte. La séquence de quatre semaines négatives consécutives ne serait interrompue que par une petite valeur aberrante. La tendance baissière se poursuivant, attendez-vous d’abord à un test à 1,63 $, soit le plus bas de la mi-juin. Une fois ce niveau cassé, attendez-vous à ce que ce niveau de 1,00 $ fonctionne comme un aimant et attire l’action des prix LUNA plus bas vers lui.

Graphique hebdomadaire LUNA/USD

La surprise à la hausse de la semaine de négociation normale pourrait se traduire par un ton plus haussier. Certes, dès le début du mois de juillet, une baisse de volume se présente, ce qui indique que les haussiers pourraient avoir l’occasion de prendre le volant aux baissiers. L’action des prix pourrait rapidement augmenter sur des transactions minces vers 4,00 $ autour du pivot mensuel.