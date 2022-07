Une fausse évasion est un signe sur le mur à Shiba Inu | Cryptomonnaie

L’action des prix du Shiba Inu devrait clôturer la semaine avec une perte hebdomadaire.

Le prix SHIB a vu des haussiers essayer de dépasser une puissance baissière.

Attendez-vous à ce qu’un piège à traders se forme maintenant, mais la saisonnalité estivale le verra se renverser plus tard.

Le prix du Shiba Inu devrait clôturer la semaine avec une perte après le creux haussier de la dernière semaine de juin. Là où certaines crypto-monnaies ont vu un effondrement complet de l’action des prix avec des creux plus bas par rapport aux creux de la semaine dernière, le prix SHIB semble en bien meilleure forme et a toujours le plafond baissier avec le recul, avec des traders prêts à frapper à tout moment. Pour l’instant, attendez-vous à ce que l’élan baissier l’emporte, mais un revirement de sentiment semble se produire au cours des prochaines semaines d’été.

Le prix SHIB pourrait être fixé pour une légère baisse de 20%

Le prix du Shiba Inu a encore glissé à la baisse après que l’action des prix a tenté de dépasser et de casser la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours qui planait sur l’action des prix en tant que chien de garde gardant la tendance à la baisse en jeu. Les traders ont vu leur tentative écourtée et se sont retrouvés piégés dans un piège à traders, les pressant à la baisse et essayant de les faire réduire leurs pertes. Cependant, une accélération à la baisse ne s’est pas produite, comme on l’a vu avec certaines autres crypto-monnaies.

Le prix SHIB pourrait encore glisser en dessous du nouveau pivot mensuel de juillet à 0,00000984 $ et y clôturer dimanche soir, avec peut-être 0,00000800 $ comme objectif autour du niveau de support S1. Avec les pivots de juillet très proches les uns des autres, le support et les résistances atténueront encore plus l’action des prix et verront l’élan se créer pour une cassure. À la baisse, cela pourrait encore signifier une baisse à 0,00000507 $.

Graphique hebdomadaire SHIB/USD

Cependant, une clôture hebdomadaire au-dessus du SMA de 55 jours changerait la donne et pourrait même préluder à la fin de la tendance baissière telle que nous la connaissons. Comme mentionné dans le paragraphe précédent, avec des niveaux de pivot plus serrés, une cassure à la hausse pourrait facilement remonter à 0,00001708 $, car la saisonnalité estivale s’accompagne toujours d’une liquidité plus faible et, en corrélation avec cela, de mouvements de prix plus importants. Cela indiquerait que les baleines qui ont adhéré à l’action des prix il y a quelques semaines étaient sur quelque chose car elles envisageront un gain brillant de 110 %.