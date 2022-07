Oubliez environ 20 000 $, voici ce que vous devriez réellement surveiller dans Bitcoin | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin bascule à nouveau cette semaine au-dessus et en dessous de 20 000 $.

Le prix du BTC se négocie selon quelques schémas techniques qui engendrent plus de chaos.

Au lieu de cela, recherchez 16 020 $ ou 24 000 $ pour rendre votre plan de trading long ou court.

Le prix du Bitcoin connaît une forte baisse de la volatilité alors que les nouveaux pivots mensuels se rapprochent plus étroitement les uns des autres que ceux de juin. Un schéma similaire peut être observé entre avril et mai, où en mai, le couteau tombant a été exécuté qui, à un moment donné, avait anéanti 30% de la capitalisation boursière. Le risque actuel est qu’un mouvement similaire puisse se produire dans le mois à venir, car près de deux mains sont nécessaires pour compter tous les signaux baissiers de Bitcoin.

Si le prix BTC était un pari, il citerait 5 contre 1

S’il s’agissait d’un pari, le prix du Bitcoin serait coté dans les magasins de paris 5 contre 1 car actuellement, cinq éléments baissiers l’emportent sur un seul signal haussier. Avec cela, cela semble être une affaire conclue et un article concis à faire, mais il y a une chose importante à mentionner, que vous pouvez lire dans le dernier paragraphe. Pour l’instant, concentrons-nous sur les éléments baissiers à portée de main et ceux qui doivent être cassés avant que les marchés puissent commencer à parler d’une tendance haussière au lieu d’une tendance baissière.

Le prix du BTC est déjà mentionné dans plusieurs articles dans une tendance baissière marquée par la croix de la mort où la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours est passée en dessous de la SMA à 200 jours, et pour aggraver les choses, ce même SMA à 55 jours est travailler comme un plafond sur l’action des prix en suivant la tendance baissière en tant que chien de garde. Parallèlement à ce SMA en baisse de 55 jours, une ligne de tendance descendante rouge agit comme l’épine dorsale de la tendance baissière, formant un triangle baissier avec la base à 19 036 $ et agit comme la branche supérieure d’un canal de tendance baissière avec l’ancienne ligne de tendance ascendante bleue. que le bas de la jambe. En relisant, cela fait cinq éléments baissiers qui pèsent actuellement sur l’action des prix BTC et ne font que le faire glisser plus bas.

Graphique hebdomadaire BTC/USD

Comme mentionné dans l’introduction, les nouveaux pivots mensuels se rapprochent les uns des autres, ce qui indique que l’action des prix ne fera que se consolider davantage et que le support est beaucoup plus proche l’un de l’autre pour rattraper toute nouvelle baisse de l’action des prix. Le prix du BTC verra un support à 16 020 $, et le S1 mensuel à 14 460 $ est proche pour rattraper les pauses. Alors que l’été commence également, l’accalmie estivale saisonnière commence avec une liquidité moindre et plaide pour que les traders frappent maintenant et pompent l’action des prix vers 28 695 $, brisant la ligne de tendance descendante rouge et la SMA de 55 jours et tirant dans l’inégalité entre baissiers et haussiers dans un terrain de jeu haussier complet.