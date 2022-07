Le prix de Solana imprime un règlement mensuel douteux, l’argent intelligent prévoit-il de déménager ? | Cryptomonnaie

Le prix de Solana imprime un chandelier anormal sur le règlement mensuel.

Le prix du SOL a connu une légère augmentation en volume.

L’invalidation de la tendance baissière est une rupture au-dessus de 45 $.

Le prix Solana incite les investisseurs à garder un œil sur le jeton de contrat intelligent centralisé, car le prix SOL est connu pour afficher des signaux mitigés avant les tournants décisifs du marché.

Le prix de Solana a des influences sur l’argent intelligent

Le prix de Solana pourrait encore une fois tenter de tromper les commerçants. Le 30 juin 2022, le tueur centralisé d’Ethereum a imprimé un chandelier mensuel douteux. La bougie engloutissante baissière montre des signes subtils d’influence haussière alors que le prix du SOL s’est établi à 33,76 $, 30 % au-dessus du creux marqué à 25,86 $, mais 27 % en dessous du plus haut de juin à 46,12 $. Le chandelier présente également un afflux extrême de transactions sur l’indicateur Volume Profile. Cette anomalie provoque l’idée que quelque chose d’important se produira pour le prix Solana dans les mois à venir.

Le prix de Solana a trompé les traders haussiers une fois auparavant en septembre 2021. Un chandelier haussier a été imprimé avec de grandes quantités de volume. Cependant, le prix de règlement à 141 $ était marqué 34 % en dessous du sommet mensuel à 216 $ et seulement 30 % au-dessus du creux mensuel à 105,89 $. Quatre mois plus tard, en janvier 2022, après des gains minimes et une action de prix dans l’impasse, le prix Solana a finalement vu les répercussions du chandelier mensuel anormal. Les baissiers ont transformé une liquidation de 60 % en 80 $, anéantissant tous les bénéfices depuis septembre 2021.

Graphique SOL/USDT sur 1 mois

Il ne fait aucun doute que l’argent intelligent aime fonctionner sur de longues périodes. Être capable de rechercher des indices subtils sur des graphiques mensuels et annuels peut fournir un contexte pour savoir quand le comportement d’un marché pourrait changer. En ce qui concerne le prix de Solana, les commerçants ne doivent pas être trop confiants. Oui, nous sommes toujours dans un marché baissier à moins que Bitcoin ne puisse dépasser 23 500 $. Cependant, les choses peuvent changer rapidement, il est donc préférable de garder un œil sur les indices anormaux que certains des jetons numériques les plus populaires pourraient présenter dans les semaines à venir.

L’invalidation de la tendance baissière du prix de Solana est une brèche au-dessus de 45 $. Si les haussiers peuvent franchir cette limite, ils pourraient induire un rallye vers 90 $, entraînant une augmentation de 150 % par rapport au prix actuel de Solana. Au contraire, si les haussiers ne se présentent pas bientôt pour soutenir la barrière de 35 $, le prix du SOL pourrait continuer à baisser à 20 $, entraînant une perte supplémentaire de 40 %.