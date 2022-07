Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Crypto’s Summertime Sadness Pt.2 | Cryptomonnaie

Bitcoin rejeté de 20 000 $ pour terminer le mois de juin.

Le prix Ethereum teste un niveau de support critique.

Le prix Ripple perd la bataille alors que les traders visent 0,29 $.

Le marché de la crypto-monnaie continue de s’envenimer de pessimisme. Si les conditions du marché persistent, l’été 2022 donnera une récolte infructueuse.

Le prix du Bitcoin signale des temps effrayants

Le prix du Bitcoin se négocie à 19 350 $ au moment de la rédaction. Les baissiers se sont présentés vers les derniers jours de juin avec suffisamment de force pour produire une clôture mensuelle sous le niveau psychologique de 20 000 $ à 19 942 $. La clôture mensuelle est désormais le deuxième plus grand chandelier baissier depuis mai 2021. Ce malheureux élément de preuve montre la nécessité d’envisager des objectifs plus bas pour le prix du Bitcoin dans les mois à venir. 18 750 $ et 17 300 $ seront des niveaux clés à surveiller.

L’invalidation de la tendance baissière repose sur une rupture au-dessus de 23 500 $. Si les haussiers peuvent franchir la barrière de 23 000 $, ils pourront peut-être reconquérir la tendance et remonter vers 31 000 $, ce qui entraînera une augmentation de 60 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.

Graphique BTC/USDT sur 1 mois

Le prix Ethereum teste le support final

Le prix Ethereum se négocie à 1 047 $ au moment de la rédaction. Un outil de retracement de Fibonacci entourant les plus bas et les plus hauts de juin (881 $ – 1 233 $) suggère que le prix des ETH a perdu 50 % des bénéfices accumulés. Si les haussiers ne peuvent pas produire un rallye à partir des niveaux de prix actuels, les baissiers reconquerront la tendance visant le creux du 18 juin à 890 $ et potentiellement 700 $ pour secouer les attrapeurs de couteaux du marché. Il convient de noter qu’une croix de la mort est en cours alors que la moyenne mobile sur 21 jours chute dans la tristement célèbre moyenne mobile sur 200 semaines. La collision de ces moyennes mobiles clés confond le sentiment du marché dans son ensemble alors que l’indice Crypto Fear and Greed revient sur les niveaux historiques.

L’invalidation de la tendance baissière reste une brèche au-dessus de 1 284 $. Si les traders peuvent atteindre ce niveau, ils pourraient être en mesure de remonter jusqu’à 2 100 $, ce qui entraînerait une augmentation de 100 % par rapport au prix actuel d’Ethereum.



Graphique ETH/USDT sur 4 heures

Le prix XRP de Ripple perd des terrains haussiers

Le prix du XRP montre une insoutenabilité car juin était un marché très volatil lié aux nouvelles. Les données techniques suggèrent que le battage médiatique est terminé, car les baissiers ont franchi avec confiance les niveaux de retracement de Fibonacci de 50 % et 61,8 % (entourant le plus bas mensuel de juin à 0,28 $ et un plus haut mensuel de 0,38 $).

Le prix du XRP semble viser les plus bas swing de 0,28 $ à plus court terme. Cependant, un prix Ripple de 0,20 $ est prévu depuis longtemps sur Netcost-Security. Les investisseurs devraient envisager une liquidation dans les environs de 0,20 $ comme deuxième objectif probable.

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche au-dessus de 0,39 $.

La prochaine tentative à cette barrière de 0,39 $ pourrait déclencher un rallye haussier vers 0,51 $, entraînant une augmentation de 63 % par rapport au prix XRP actuel.



Graphique XRP/USDT sur 4 heures