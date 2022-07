Ce sont les défis auxquels le prix MATIC de Polygon peut être confronté en juillet | Cryptomonnaie

L’action des prix Polygon voit la pression venir des deux côtés.

Le prix MATIC pourrait voir sa tendance au cours du week-end définie par une clôture au-dessus ou en dessous d’un niveau pivot.

Attendez-vous à voir une cassure à moyen terme alors que l’action des prix commence à se négocier de manière étroite.

Le prix du Polygon (MATIC) voit à la fois des haussiers et des baissiers se rapprocher alors que l’évolution des prix fait baisser les plus bas de plus en plus haut depuis la mi-juin. Au début d’un nouveau mois, le nouveau niveau de pivot mensuel est réévalué presque en plein milieu de l’action des prix d’aujourd’hui dans la session ASIA PAC et européenne. Il sera essentiel de voir près de la cloche de clôture ce soir si MATIC clôture au-dessus ou en dessous du niveau pivot pour déterminer quelle tendance initiale se formera en juillet.

Le prix MATIC pris entre le marteau et l’enclume

Le prix du Polygon a tendance à se resserrer des deux côtés alors que l’action des prix se consolide avec des traders et des haussiers qui se rapprochent. Ce fait est également représenté dans l’indice de force relative (RSI), qui s’est négocié au-dessus de 50, après être sorti de la survente. Jusqu’à présent, tout semble bon dans cet équilibre des prix, bien que le début d’un nouveau mois réévalue les niveaux de pivot mensuels cruciaux et place le pivot médian presque au centre de l’action des prix d’aujourd’hui, ce qui en fait un élément crucial pour déterminer où l’action des prix se produira. fermer ce soir.

Le prix MATIC devrait clôturer en dessous du pivot mensuel de juillet, car le récit actuel du marché est encore assez baissier et les marchés boursiers ont entamé une autre étape plus basse ces derniers jours. Attendez-vous à une cassure en dessous de 0,450 $ et à une glissade vers 0,300 $ avec le nouveau support S1 mensuel positionné avant 0,269 $ pour rattraper toute chute de prix à l’avance. Cela indique un résultat négatif d’environ 35 % et un possible nouveau creux pour cette année.

Graphique journalier MATIC/USD

Comme mentionné ci-dessus, la clôture quotidienne d’aujourd’hui pourrait être supérieure au nouveau pivot mensuel, et dans ce cas, cela signifiera qu’à l’approche du week-end, un rallye pourrait se dérouler vers 0,545 $ alors que le volume diminue un peu et que les mouvements pourraient s’étirer plus rapidement. moins de participants au marché seront présents. Même un 0,620 $ ne serait pas impossible, bien que la moyenne mobile simple sur 55 jours puisse s’avérer à nouveau être le seul obstacle pour briser le rallye, comme elle l’a fait dans le passé.