Trois facteurs derrière le prix du Shiba Inu qui peuvent déclencher un mouvement important | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a affiché des gains de près de 5 % du jour au lendemain et a commencé à se redresser malgré le bain de sang crypto.

L’activité du réseau Shiba Inu a explosé avec une augmentation de 35% au cours de la semaine dernière.

23,4 millions de pièces Shiba Inu ont été brûlées lors de trois transactions le 30 juin, alimentant un sentiment haussier au sein de la ShibArmy.

Le prix du Shiba Inu entame une reprise tandis que le reste de l’écosystème crypto est trempé dans un bain de sang. Il y a un pic d’activité du réseau dans les crypto-monnaies Shiba-Inu Shiba Inu et Dogecoin. ShibArmy attend une augmentation massive du prix du Shiba Inu alors que la combustion se poursuit.

Le prix du Shiba Inu augmente alors que l’activité du réseau explose

Le prix du Shiba Inu augmente car, avec son concurrent Dogecoin, il observe une augmentation notable de l’activité du réseau. Sur la base des données de la plateforme de crypto-intelligence Santiment, au cours des dix derniers jours, l’interaction réseau entre les détenteurs de Shiba Inu et de Dogecoin a augmenté de 35 % et 32 ​​% respectivement.

Activité du réseau Shiba Inu

À une époque où la plupart des crypto-monnaies ont connu une baisse de leurs prix, les investisseurs ont investi des capitaux dans l’écosystème Shiba Inu. Une augmentation de l’activité du réseau indique un intérêt croissant pour les membres et les investisseurs de ShibArmy, alimentant un sentiment haussier parmi les commerçants.

Les experts pensent que l’augmentation de l’activité de transaction pourrait être une configuration temporaire pour une hausse des prix du Shiba Inu. Les récentes crises de liquidité après l’effondrement de Terra LUNA et de Three Arrows Capital ont déclenché un effondrement des crypto-monnaies.

23 millions de pièces Shiba Inu ont été détruites en trois transactions

Le portail Shibburn révèle que 23,4 millions de pièces Shiba Inu ont été brûlées lors de trois transactions récentes. Au cours des dernières 24 heures, 357,6 millions de jetons Shiba Inu ont été détruits et le taux de combustion a grimpé de 119 % du jour au lendemain.

Au cours de la dernière heure, il y a eu un total de 23 401 879 $SHIB jetons brûlés et 3 transactions. #shibarmy – Shibburn (@shibburn) 30 juin 2022

La combustion rapide de Shiba Inu a retiré des billions de jetons de la circulation et a contribué à l’augmentation de la valeur des 557,9 billions de pièces Shiba Inu restantes actuellement en circulation – plus de 41 % ont été définitivement retirées de l’approvisionnement du tueur de Dogecoin.

Alimentation Shiba Inu en circulation

La domination sociale des Shiba Inu en hausse

En plus de l’activité croissante du réseau, la pièce Shiba Inu a connu un pic de sa domination sociale. Sur la base des données de la plate-forme de crypto-intelligence Santiment, la dominance sociale est une métrique qui égalise si la crypto-monnaie est discutée pendant une période médiatisée ou si elle est discutée à un moment moins spécifique de la journée.

La domination sociale du Shiba Inu a récemment connu un pic massif et cela coïncide avec la reprise du prix du Shiba Inu.

Domination sociale des Shiba Inu

L’engagement constant des investisseurs dans Shiba Inu sur les plateformes de médias sociaux est l’une des principales raisons d’une reprise des prix de Shiba Inu.

Shiba Inu en tête du peloton sur Coinbase

Parmi les crypto-monnaies listées sur la plateforme de Coinbase, Shiba Inu se classe parmi les trois cryptos se négociant à un prix supérieur à leur prix d’inscription. Le prix du Shiba Inu a commencé à se redresser sur le marché baissier tandis que les prix du Bitcoin et de l’Ethereum ont continué de chuter. La plupart des crypto-monnaies dans le top 30 par capitalisation boursière ont saigné et ont eu du mal à se rétablir, tandis que le prix du Shiba Inu fait son retour.

Malgré sa suppression du programme Earn de Crypto.com et d’autres revers similaires, le prix du Shiba Inu a connu un renversement de tendance. Alors que Crypto.com a retiré Shiba Inu de la liste des actifs pris en charge pour les récompenses sur Crypto Earn, Coinbase Commerce a ajouté la pièce meme à sa plate-forme pour des règlements de paiement instantanés et gratuits aux commerçants.

Le lancement du Shibarium tire à sa fin

La solution de couche 2 de Shiba Inu, Shibarium, devrait sortir en phase bêta dès le troisième trimestre 2022. Sur la base de l’annonce des développeurs de la Unification Foundation, la version bêta de Shibarium pourrait bientôt voir le jour.

Shibarium et Shiba Games sont les deux sorties prévues pour l’écosystème Shiba Inu en 2022. Les experts estiment que le lancement de Shibarium pourrait contribuer à la récupération de la pièce Shiba Inu.

Unification a informé la ShibArmy que le Shibarium Alpha TestNet fonctionne avec succès depuis plusieurs semaines et permet aux développeurs de créer les outils de support nécessaires avant le déploiement public de Beta TestNet. L’outil principal en développement intensif est l’application de portefeuille, qui sera également déployée sur L2.

Shibarium s’appuie sur et améliore une technologie bien établie, éprouvée et robuste avec xFUND, et en particulier Oracle of Oracles (OoO). Oracle of Oracles jouera un rôle clé dans l’écosystème en tant que teneur de marché automatisé (AMM).

Le Shibarium Public Beta TestNet devrait être déployé au troisième trimestre et permettra aux parties d’interagir pleinement avec le réseau, y compris le processus de validation.

Le prix du Shiba Inu est prêt pour la reprise

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et ont prédit qu’après avoir fait face à des vents contraires et une brève période de consolidation, SHIB est prêt pour une autre étape. Le prix du Shiba Inu pourrait se lancer dans une hausse de 15 % par rapport à son niveau actuel et atteindre ses objectifs de 0,0000119 $ et 0,0000130 $.

Une poursuite de la tendance à la hausse pourrait pousser le prix du Shiba Inu à retester l’obstacle de 0,0000139 $, le sommet local à court terme pour le tueur de Dogecoin.

Futurs perpétuels Shiba Inu

Les analystes de Netcost-Security pensent que le concurrent de Shiba Inu, Dogecoin, est prêt pour un rallye massif.