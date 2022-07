Les analystes de la Deutsche Bank voient Bitcoin récupérer à 28 000 $ d’ici décembre | Cryptomonnaie

Les analystes de la Deutsche Bank prévoient que Bitcoin (BTC) rebondira à 28 000 dollars d’ici décembre 2022 alors que le marché de la crypto-monnaie continue de faire face à des temps sombres.

Bitcoin et les marchés plus larges de la crypto-monnaie ont enduré six mois difficiles, la valeur de BTC, en particulier, endurant son pire trimestre en 10 ans. Les conditions macroéconomiques dans le monde ont joué un rôle, la stagnation des marchés et les craintes d’inflation faisant chuter les marchés boursiers conventionnels et leurs homologues cryptomonnaies à des creux douloureux.

Un rapport des analystes de la Deutsche Bank, Marion Laboure et Galina Pozdnyakova, offre une perspective intéressante sur les perspectives à moyen terme de BTC. Leurs idées suggèrent que les marchés des crypto-monnaies ont reflété les mouvements du Nasdaq 100 et du S&P 500 depuis fin 2021.

La paire pense que le S&P rebondira à ses niveaux de janvier et que la corrélation de Bitcoin avec l’indice pourrait entraîner une augmentation de 30 % de la valeur par rapport aux niveaux actuels au milieu de 2022. Cela ramènerait BTC à la barre des 28 000 $.

La prédiction peut apaiser une partie de la peur et de l’incertitude qui tourbillonnent dans l’espace, mais la reprise des marchés de la crypto-monnaie n’est pas aussi nette. Laboure et Pozdnyakova ont souligné l’effondrement récent de l’écosystème Terra et la débâcle Celsius et leur influence sur les marchés comme facteurs aggravants :

«La stabilisation des prix des jetons est difficile car il n’existe pas de modèles d’évaluation communs comme ceux du système public d’équité. De plus, le marché de la cryptomonnaie est très fragmenté. La chute libre de la crypto pourrait continuer en raison de la complexité du système.

Une note d’investisseur distincte de JPMorgan suggère que l’écosystème de la cryptomonnaie est peut-être déjà en rétablissement. Alors que des entreprises comme le fonds spéculatif Three Arrows Capital sont devenues insolvables après avoir échoué à répondre aux appels de marge des investisseurs au milieu du krach du marché de la cryptomonnaie, d’autres acteurs de l’industrie ont soutenu l’écosystème :

«Le cycle de désendettement actuel pourrait ne pas être très prolongé étant donné que les entités cryptomonnaies aux bilans plus solides interviennent actuellement pour aider à contenir la contagion et que le financement par capital-risque, une source importante de capital pour l’écosystème cryptomonnaie, s’est poursuivi à un niveau sain. rythme en mai et juin.

La note a également souligné le montant relativement sain des investissements en capital-risque dans les entreprises de crypto-monnaie au cours des deux derniers mois – à hauteur de 5 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 3,4 milliards de dollars par rapport à la même période en 2021.