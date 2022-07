Principaux niveaux de prix à surveiller alors qu’Ethereum entre au troisième trimestre dans une posture négative | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum est toujours sous le contrôle d’un buffet de forces baissières.

Le prix de l’ETH devrait encore baisser vers 830,93 $.

Avec le début d’un nouveau mois, les niveaux pivots se resserrent, pointant vers une cassure à moyen terme à l’horizon.

Le prix de l’Ethereum (ETH) a récupéré les pertes au début de la journée de négociation, mais les tentatives ont été interrompues assez rapidement après l’ouverture de l’Europe et ont entraîné les actions à la baisse. Il semble maintenant que l’action des prix devra prendre du recul, devenant moins volatile à mesure que la liquidité sera retirée pour l’été. Attendez-vous à ce que la tendance baissière ne soit pas terminée, mais le train commence à ralentir à mesure que l’été commence.

Le prix des ETH sur une trajectoire régulière à la baisse

Le prix de l’Ethereum a déjà franchi le plus haut d’hier lors de la session ASIA PAC, mais est rapidement retombé en dessous de son prix d’ouverture une fois que l’Europe a commencé à entrer en jeu. Par coïncidence, les actions ont chuté dans un mouvement similaire. Il devient de plus en plus évident que l’Europe et les États-Unis commencent à approcher de la prochaine étape de la correction globale avant d’entrer en récession, ce qui commence à sembler inévitable.

Le prix des ETH pourrait encore essayer de reprendre le contrôle de 1 100 $, mais cela indiquerait tout un revirement ce vendredi. Il est plus probable que l’action des prix glisse davantage et se rapproche à nouveau de la barre des 1 000 $. En cas de rupture, attendez-vous à voir un mouvement accéléré vers 830 $, puis sur le pivot de support S1 mensuel près de 645 $, ce qui indique une nouvelle baisse pour juillet.

Graphique journalier ETH/USD

Alors que l’accalmie estivale est sur le point de s’installer, je ne ferais pas les mêmes efforts pour effectuer une opération haussière que lors des périodes de trading régulières. Par exemple, la moitié du volume moyen des transactions du côté de la demande pourrait être suffisante pour avoir un impact alors que le volume global diminue. Cela indique qu’un changement haussier pourrait être possible pendant quelques jours, l’action des prix étant portée à 1 243 $, puis plafonnée par le pivot mensuel à 1 300 $.