Les traders DeFi doivent tenir compte de ces niveaux de résistance avant de négocier le prix COMP de Compound | Cryptomonnaie

Le prix COMP montre un ralentissement de la dynamique haussière à 55,95 $, un niveau de résistance élevé.

Un retracement du point médian de la fourchette à 41,02 $ ou 35 $ semble plausible si les investisseurs commencent à réaliser des bénéfices.

Un chandelier quotidien clôturant au-dessus de 55,95 $, qui le transforme en un niveau de support invalidera la thèse baissière de COMP.

Le prix COMP se consolide dans une fourchette étroite, essayant d’établir un biais directionnel après une reprise rapide. Selon le camp qui gagne, COMP est susceptible de se diriger dans cette direction. Cependant, à en juger par la structure du marché, un repli semble probable.

Le prix COMP coincé dans les limbes

Le prix COMP a rebondi de 115 % entre le 18 juin et le 25 juin, doublant plus que sa valeur et établissant un sommet à 56,34 $. En raison de la présence d’un niveau de résistance élevé à 55,95 $, Compound a fait demi-tour.

Cela a conduit à une correction de 19% où le prix COMP se négocie actuellement entre les moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 8 jours et de 34 jours. Ces barrières et l’enroulement suggèrent que la volatilité est sèche et qu’un mouvement explosif est imminent.

Si le prix du Bitcoin plonge, le prix COMP suivra probablement. Dans un tel cas, les traders composés pourraient faire baisser l’altcoin de 12 % pour retester le niveau de retracement de Fibonacci de 50 % à 41,02 $. Cependant, si la pression vendeuse continue de s’accumuler, une nouvelle baisse semble plausible.

Un tel développement pourrait voir le prix COMP explorer le mode de remise importante, passant de 32,41 $ à 37,46 $. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que cette tendance baissière se stabilise dans cette zone.

Graphique COMP/USDT sur 1 jour

Alors que les choses semblent légèrement baissières pour le prix COMP, un chandelier quotidien proche de la barrière de résistance à 55,95 $ mettra en péril les plans des baissiers. Si ce mouvement fait basculer ledit obstacle dans un niveau de support, il invalidera la thèse baissière pour COMP.

Si la pression d’achat continue de s’accumuler, le prix COMP pourrait déclencher une ascension de 25 % jusqu’à l’obstacle de 70,27 $.