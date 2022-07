Prédiction hebdomadaires Bitcoin : ce niveau de support peut définir le sort de BTC | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a terminé le deuxième trimestre avec un rendement de -56 %, ce qui est le premier de ses 11 ans d’histoire.

Les mesures en chaîne suggèrent une formation de fond, mais les techniques révèlent plus de place à la baisse.

Un chandelier hebdomadaire proche du niveau de support de 19 065 $ pourrait déclencher un crash de 36 % à environ 12 000 $.

Le prix du Bitcoin a terminé le premier semestre 2022 et les choses ne se présentent pas bien. Avec des rendements négatifs records, BTC devrait continuer à baisser, surtout si un niveau de support particulier est dépassé.

Le prix du Bitcoin se fixe pour le second semestre 2022

Le prix du bitcoin a chuté de 56 % au deuxième trimestre, ce qui en fait le rendement négatif le plus élevé au deuxième trimestre des 11 années d’existence de la blockchain. Quoi qu’il en soit, les dernières semaines ont vu l’action des prix se former dans une fourchette étroite, en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines à environ 22 500 $.

La réponse du prix du Bitcoin à la MA majeure au-dessus indiquera la force du contingent haussier, tandis que le niveau de support de 19 065 $ révélera les intentions des traders.

En supposant que le prix du Bitcoin parvienne à surmonter le SMA de 200 semaines – coïncidant à peu près avec le niveau de résistance horizontale de 23 480 $ – et le transforme en un plancher de support, cela indiquera que les acheteurs ont le contrôle. Cette décision révélera également qu’un rallye de récupération est en cours.

Une telle situation suggérera que BTC est susceptible de poursuivre son ascension vers le prochain obstacle à 29 563 $. C’est là que les choses se compliquent pour le gros crypto. Un mouvement décisif au-dessus de la barrière susmentionnée ouvrira la voie au prix du Bitcoin pour atteindre le point de contrôle (POC) du volume échangé le plus élevé de 2022 à 38 990 $.

Cependant, dans l’ensemble, la tendance baissière est toujours dominante et seul un chandelier hebdomadaire au-dessus de 52 000 $ créera un plus haut et confirmera un renversement à long terme.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Soutenir passivement ces perspectives haussières n’est qu’un seul indicateur de chaîne – l’offre sur les bourses. Cet indice suit le nombre de BTC détenus en bourse, qui est passé de 1,94 million à 1,8 million au cours des deux dernières semaines.

Cette baisse de 7,2 % révèle que les investisseurs déplacent leurs avoirs en BTC hors des plateformes centralisées, réduisant ainsi la pression effective du côté vendeur, qui est en quelque sorte haussière pour le prix du Bitcoin.

Offre BTC sur les échanges

Formation potentielle de fond BTC

Le prochain indicateur est le bénéfice/perte net non réalisé (NUPL), qui montre qu’un creux peut se former d’un point de vue historique. Cependant, un rapide coup d’œil au graphique montre que la formation du fond se produit sur une période et n’est pas seulement un tournant.

L’indicateur NUPL mesure la différence entre les détenteurs avec un profit non réalisé relatif et une perte non réalisée relative. Le résultat est utilisé pour représenter les sentiments du marché et le changement de valeur numérique de NUPL peut être utilisé pour comprendre les émotions des investisseurs, ce qui peut aider à anticiper les hauts et les bas du marché.

Le NUPL suggère que le marché est toppy lorsqu’il détecte que le sentiment des investisseurs entre dans une phase de « cupidité », qui est souvent le meilleur moment pour réaliser des bénéfices. À la suite de ce mouvement, les corrections de prix s’accélèrent souvent, ce qui déplace davantage le sentiment du marché de la cupidité au déni, du déni à l’anxiété, de l’anxiété à la peur et de la peur à la capitulation.

La capitulation marque généralement le bas du cycle.

Alors que le prix du Bitcoin s’effondrait de son niveau record de 69 000 $ à 30 000 $, le NUPL est passé de la cupidité à la peur. Une nouvelle chute du prix du BTC en dessous de 30 000 $ en juin 2022 a vu le sentiment du marché passer de la peur à la capitulation.

Cet indicateur est précis depuis une décennie et montre que les investisseurs BTC capitulent, ce qui a souvent marqué des creux pour chaque cycle. Cependant, une observation intéressante est qu’à chaque cycle, la période et l’ampleur de la capitulation ont diminué. Par conséquent, la position actuelle du NUPL ne peut pas dire avec la plus grande certitude qu’un marché bas est atteint.

Mais on peut au moins supposer que le processus de formation du fond a commencé.

CTB NUPL

L’indicateur de profil de volume dans le graphique joint ci-dessus montre que le niveau de support de 19 065 $ est un point crucial. Une ventilation de ce niveau suggère qu’un crash de 36% à 11 898 $ est probablement dû au manque de nœuds à volume élevé.

Cependant, les investisseurs peuvent s’attendre à un ralentissement aux planchers de soutien de 15 551 $ et 13 575 $ dans certains cas. Quoi qu’il en soit, une chute au niveau psychologique de 12 000 $ semble plausible si les baissiers parviennent à franchir la barre des 19 065 $.

D’autre part, les rendements mensuels du prix du Bitcoin montrent que le deuxième trimestre a été un trimestre médiocre avec des rendements à un chiffre possibles. Cependant, le troisième trimestre à venir est bien pire et affiche un rendement moyen de -5,4 %.

Par conséquent, s’attendre à ce que BTC se redresse au troisième trimestre semble peu probable.

Rendements mensuels BTC

Pour résumer, un chandelier hebdomadaire proche en dessous de 19 065 $ sonnera le glas du prix du Bitcoin et l’écrasera violemment à 12 000 $ ou moins. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence lors de l’ouverture de positions longues à effet de levier en supposant que le marché baissier est terminé.