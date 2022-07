Trois mesures en chaîne montrent que la demande pour le MATIC de Polygon continue d’augmenter malgré la chute des prix | Cryptomonnaie

Le jeton MATIC de Polygon a surperformé la plupart des crypto-actifs lors de ce récent ralentissement du marché. Atteignant un creux de 0,32 $ le 18 juin, il a réussi à augmenter de 60 % sa valeur à 0,50 $. Cette récente hausse des prix a été précédée d’une forte augmentation des avoirs des baleines, d’importantes sorties d’échange, puis suivie d’une forte activité parmi les utilisateurs détenant le jeton MATIC.

L’indicateur de solde par avoirs, classe et répartit les adresses en fonction de leurs avoirs. Ceci est utile pour analyser la variation historique de l’offre en circulation classée par le solde que le nombre total d’adresses détient de cette crypto-monnaie. Dans ce cas, la variation de MATIC dans le temps pour les 100 millions à 1 milliard peut être vue.

Source : IntoTheBlock

Comme le montre l’indicateur, après une forte baisse du solde, une phase d’accumulation a commencé. Cela peut être vu sur la boîte rouge. Actuellement, la tranche de 100 millions à 1 milliard est composée de onze adresses, qui représentent ensemble 30% de l’offre totale de pièces. Cela équivaut à 2,96 milliards de MATIC d’une valeur actuelle de 2,48 milliards de dollars.

Une précédente phase d’accumulation de la même tranche avait eu lieu fin novembre avant une augmentation de prix de 30 %. Plus tard, ils ont commencé à décharger leur MATIC à un niveau record et de manière constante au cours des semaines suivantes. Ce récent rallye d’accumulation de 9 % est le plus important depuis celui observé en novembre de l’année dernière. Actuellement, un comportement similaire peut commencer à être remarqué, dans lequel de grands rallyes sont suivis de petites ventes en temps opportun.

Dans le même temps, nous voyons MATIC quitter les échanges. Ce modèle s’aligne sur l’accumulation de MATIC chez les baleines. Pour cette métrique, IntoTheBlock rassemble les adresses des principaux échanges centralisés. De cette manière, mesure le volume net entrant dans les bourses en soustrayant le volume sortant moins le volume entrant.

Source : IntoTheBlock

L’indicateur des flux nets met en évidence les tendances des commerçants envoyant de l’argent dans et hors des échanges. Par conséquent, les flux nets sont négatifs lorsqu’un plus grand volume est retiré des bourses. Cela pourrait être considéré comme un signe d’accumulation ou de rachat d’adresses après de fortes baisses.

Alors que les flux nets affectent également les crypto-actifs à grande capitalisation, les jetons à petite capitalisation sont plus sensibles aux variations importantes des prix découlant des flux d’échange. Ceci est simplement le résultat de capitalisations plus petites nécessitant moins de capital pour effectuer des transactions qui font bouger le marché. En conséquence, ce récent pic de sorties de 3 mois a été suivi d’une hausse des prix.

Une autre façon dont la hausse des prix s’est reflétée est le «ratio d’adresses actives». Celui-ci prend le pourcentage du total des « Adresses avec un solde » qui ont eu une transaction. Il divise essentiellement les « adresses actives » par les « adresses avec un solde ».

Source : IntoTheBlock

L’indicateur ci-dessus représente le pourcentage quotidien d’adresses avec un solde qui a envoyé une transaction. Comme illustré ci-dessus, le pourcentage d’adresses a récemment atteint 1,01 %, ce qui marque le deuxième point le plus élevé sur une période de 3 mois. Le point culminant était dû à l’effondrement de l’écosystème Terra le 13 mai. Cet indicateur permet d’illustrer davantage l’évolution de l’intérêt de l’utilisateur tout au long d’un changement des conditions du marché.

Dans l’ensemble, les signes de progrès et la demande de Polygon continuent de croître malgré la volatilité à court terme et les conditions du marché. Certains prétendent que cette demande pourrait être liée au prochain lancement de Meta de NFT sur Instagram en plus du réseau Polygon. Bien qu’il y ait encore des arguments de prix, ce qui ne fait aucun doute, c’est que Polygon a gagné le feu des projecteurs parmi les chaînes latérales EVM lors de ce récent retracement du marché.