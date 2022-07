Un conseil pour quand Bitcoin pourrait récupérer | Cryptomonnaie

Les récentes chutes dans l’espace cryptomonnaie ont laissé de nombreux commerçants sous le choc. Les pièces alternatives se sont effondrées autour d’un marché plus large, car l’inflation élevée a incité les banques centrales à entrer dans des cycles de hausse abrupts. Cela a à son tour suscité des inquiétudes quant au ralentissement de la croissance qui pourrait potentiellement conduire à une récession mondiale. Les métaux industriels et de base se sont effondrés alors même que les prix de l’énergie restent élevés. Alors, quelles sont quelques astuces pour gérer les prix du Bitcoin ? Bien que des questions plus larges subsistent sur la viabilité de BTC, elle semble faire davantage partie de la tapisserie financière qu’elle ne l’était il y a 18 mois. Eh bien, il semble à ce stade qu’il soit vraiment assez simple de voir où les prix du BTC pourraient se diriger ensuite.

Bitcoin suit les cours des actions

Jetez un œil au graphique ci-dessous qui superpose les prix du Bitcoin et le Nasdaq. Vous remarquerez que le prix BTC et les prix Nasdaq évoluent en tandem.

Pourquoi cette corrélation est-elle si étroite ? La meilleure explication est probablement que BTC est désormais regroupé avec des actions technologiques pour la gestion des risques. Ainsi, lorsque le risque dicte la vente de technologies, BTC est également vendu. N’oubliez pas que de nombreux investisseurs BTC sont de grandes baleines détenant de très nombreuses pièces.

Alors, c’est quoi le commerce ?

Eh bien, cela indique que BTC devrait récupérer parallèlement aux actions. Quand les actions se redresseront-elles ? Ce sera très probablement le moment où la Réserve fédérale indiquera qu’elle mettra en pause/arrêtera son cycle de hausse des taux. Donc, si vous vous demandez quelle sera la prochaine voie pour BTC, alors regarder le Nasdaq peut s’avérer être un guide fiable tant que cette corrélation étroite demeure et qu’il n’y a aucune raison évidente pour laquelle cette relation devrait s’effondrer. Voir ici pour un autre article que j’ai écrit en décembre 2021 avec l’étroite corrélation alors entre le VIX et le BTC.

