L’UE met fin à l’ouest sauvage de la chute non réglementée des prix de la crypto, du Bitcoin et de l’Ethereum | Cryptomonnaie

L’Union européenne a finalisé sa réglementation sur les marchés des actifs cryptomonnaies, pour tracer et identifier les transferts cryptomonnaies.

Les fournisseurs de services de crypto-actifs sont désormais des entités obligées en vertu de la directive anti-blanchiment, y compris les distributeurs automatiques de billets et les transactions depuis et vers l’euro.

Les analystes prédisent que le prix du Bitcoin pourrait chuter à 17 578 $ pour que l’actif collecte des liquidités.

Avec l’effondrement des prix du Bitcoin et de l’Ethereum, la pression pour réglementer les crypto-monnaies montait sur les régulateurs du monde entier. L’Union européenne a déclaré jeudi qu’elle cherchait à s’entendre sur des règles de réglementation des actifs cryptomonnaies et de lutte contre les activités de blanchiment d’argent.

L’UE règne sur la crypto, trace tous les transferts de crypto

Les institutions européennes sont parvenues à un consensus provisoire sur un ensemble de réglementations de l’Union européenne (UE) qui obligent les entreprises de cryptomonnaie à prévenir le blanchiment d’argent et les activités illicites. L’UE a fait des progrès grâce à une réglementation complète du marché de la cryptomonnaie du continent.

Les négociateurs représentant le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont trouvé un compromis final pour renforcer la réglementation dans le secteur de la cryptomonnaie, tracer et identifier tous les transferts et appliquer les directives anti-blanchiment (AML) aux fournisseurs de services de crypto-actifs.

Les entreprises du secteur de la cryptomonnaie sont désormais tenues de vérifier l’identité de leurs clients et de signaler les transactions suspectes. À l’avenir, le règlement européen sur les transferts de fonds (ToFR) couvrira les transactions cryptomonnaies.

Le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont indiqué que les entreprises de cryptomonnaie, les échanges, les portefeuilles, les prêteurs, tous les fournisseurs de services devront aider les autorités financières dans leurs efforts de répression du blanchiment d’argent par le biais d’actifs numériques.

Ernest Urtasun, législateur du Parti vert espagnol qui faisait partie du processus de l’UE pour réglementer la cryptomonnaie, aurait déclaré :

Les nouvelles règles permettront aux responsables de l’application des lois de lier certains transferts à des activités criminelles et d’identifier la personne réelle derrière ces transactions.

La nouvelle législation sera étroitement alignée sur les règles des marchés des actifs cryptomonnaies (MiCA), parallèlement à l’accent mis sur les initiatives de lutte contre le blanchiment d’argent.

La réglementation cryptomonnaie de l’UE doxera-t-elle les propriétaires de portefeuilles « non hébergés » ?

La réglementation crypto couvre les portefeuilles « froids » en plus des fournisseurs de services tels que les échanges, les services de portefeuille et d’autres plateformes. Un portefeuille non hébergé est un portefeuille crypto détenu par des particuliers, non géré par une plateforme sous licence. Les règles concernant l’identification et le traçage des transferts cryptomonnaies s’appliqueront aux transactions supérieures à 1 000 € en valeur fiduciaire.

Quinten Fracois, l’un des principaux investisseurs en crypto et YouTuber, a critiqué la décision de l’UE et a fait valoir que

Des piratages se produiront avec les données collectées et la sécurité des personnes sera menacée. Les portefeuilles non hébergés SONT l’innovation ! Le réglementer de cette façon détruira toute innovation autour de lui.

L’UE n’a aucune idée de ce qu’ils font.

– Tuer l’innovation web3 (après que l’UE ait fait de même avec web2).

– Les échanges cryptomonnaies et les autres entreprises ne pourront jamais mettre en œuvre toutes les règles.

– Des piratages se produiront avec les données collectées et la sécurité des personnes sera menacée. 1/ https://t.co/UBCgpU1swA — Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) 30 juin 2022

Les prix du Bitcoin et de l’Ethereum devraient encore baisser

Le marché de la crypto-monnaie n’a pas répondu positivement à un contrôle réglementaire accru. Les prix du Bitcoin et de l’Ethereum ont continué de chuter et les analystes estiment qu’il y a de la place pour une nouvelle baisse.

Akash Girimath, un analyste crypto de premier plan chez Netcost-Security, estime que le prix du Bitcoin pourrait chuter à 17 578 $ pour collecter des liquidités si la tendance à la baisse se poursuit.

Graphique Bitcoin Perpetual Futures

@FeraSY1, un analyste et commerçant crypto, pense qu’il y a une « absence de vendeurs » plutôt que des acheteurs sérieux. Par conséquent, il reste à voir si le prix du Bitcoin se remettra de la chute en dessous de 20 000 $.

$btc

Le volume montre qu’il s’agit plus d’une « absence de vendeurs » que d’acheteurs sérieux Sera plus qu’heureux de voir des acheteurs massifs entrer en jeu, mais ce n’est pas « encore » le cas pic.twitter.com/7y73bS9Og5 — Crypto Feras  (ne sera pas DM en premier) (@FeraSY1) 1 juillet 2022

Les analystes de Netcost-Security pensent que les traders devraient aborder le prix du Bitcoin avec prudence, pour cette raison. Regardez cette vidéo pour plus d’informations :