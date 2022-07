Est-ce un signal d’achat pour le prix du Shiba Inu ou une volatilité en fin de mois ? | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu montre une tentative de récupérer le terrain perdu et de revoir les niveaux récents.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SHIB se redresse entre 15% et 33% sur la base d’un élan haussier.

Une clôture en chandelier de six heures en dessous de 0,0000071 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Shiba Inu s’est lancé dans une tendance haussière massive après avoir atteint un creux le 19 juin. Cependant, l’ascension a rencontré des problèmes et des vents contraires, conduisant à un éventuel retracement. Après une brève période de consolidation, les traders SHIB semblent prêts pour une autre étape.

Le prix du Shiba Inu anticipe des hausses

Le prix du Shiba Inu a augmenté de 50 % entre le 20 juin et le 21 juin, faisant basculer la barrière de résistance à long terme à 0,0000095 $ dans un plancher de support. Fait intéressant, cette accélération a également converti la ligne de tendance à la baisse en un plancher de support. Après un retracement rapide suivi d’une consolidation, SHIB a déclenché une autre hausse de 30 % qui a établi un swing à 0,0000121 $.

Cependant, le manque d’élan et la détérioration des conditions du marché ont entraîné un recul de 21 % pour retester la barrière de soutien susmentionnée à 0,0000095 $ et la ligne de tendance à la baisse. Les acheteurs SHIB semblent avoir fait un retour, ce qui s’est traduit par un mouvement de 11% jusqu’à présent.

Si cette tendance se poursuit, le prix du Shiba Inu pourrait remonter de 15 % par rapport à la position actuelle pour retester son premier objectif de liquidité à 0,0000119 $. Au-delà de ce niveau, la pièce meme pourrait revoir la barrière de 0,0000130 $ après un gain de 25 %.

Cependant, le rallye constituerait une hausse de 33% si le prix du Shiba Inu pouvait retester l’obstacle de 0,0000139 $, où le sommet local à court terme pourrait se former.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

Indépendamment des perspectives haussières du marché, les investisseurs doivent noter qu’il ne s’agit que de la volatilité de fin de mois. Pendant les clôtures mensuelles ou hebdomadaires, le marché a tendance à être plus volatil que d’habitude, ce qui fait que les investisseurs sont pris au dépourvu par des pressions. De plus, le prix du Shiba Inu a un écart de juste valeur (FVG), allant de 0,0000082 $ à 0,000093 $, qui pourrait être comblé si les teneurs de marché commencent à vendre.

Si cette situation s’aggrave et que les investisseurs commencent à enregistrer des bénéfices, poussant le prix du Shiba Inu à produire un chandelier de six heures proche en dessous de 0,0000071 $, cela créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière.

Ce développement pourrait voir SHIB chuter de 15 % au niveau de support suivant à 0,0000060 $.