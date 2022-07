First Mover Asia : spéculer sur des compensations carbone symboliques n’aidera pas la crise climatique ; BTC tombe sous 19 000 $ | Cryptomonnaie

Un nombre important de crédits carbone proviennent de projets vieux de 8 à 10 ans ; L’éther et les autres altcoins majeurs chutent.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin dégringole au milieu du stress continu de l’industrie de la cryptomonnaie.

Insights: Spéculer sur des compensations carbone symboliques n’aidera pas à prévenir le changement climatique, déclare un consultant.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 18 955 $ -5,7 %

Éther (ETH) : 1 024 $ -6,7 %

Les plus gros gagnants

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Terre LUNA −27,8 % Plate-forme de contrat intelligente Polygone MATIQUE −9,5 % Plate-forme de contrat intelligente Dogecoin DOGE −8,7 % Devise

Bitcoin plonge au milieu des derniers malheurs de l’industrie de la cryptomonnaie

Les investisseurs en crypto à la recherche de mauvaises nouvelles pour justifier un retrait continu du bitcoin en avaient plus qu’assez jeudi.

Il y a eu les rejets de fonds négociés en bourse (ETF) bitcoin à double spot aux États-Unis mercredi soir, dont l’un a déclenché une action en justice immédiate par Grayscale Investments, une filiale de CoinDesk, la société mère Digital Currency Group. Il y a eu la réprimande de la banque centrale de Singapour pour avoir pataugé le fonds spéculatif crypto Three Arrows Capital pour l’avoir induit en erreur avec des informations prétendument fausses, un rapport CoinDesk sur les mineurs de bitcoin confrontés à des appels de marge, l’échange de contrats à terme crypto CoinFLEX continuant d’arrêter les retraits et le Comité européen du risque systémique (ESRB ) considérant les actifs cryptomonnaies comme une menace potentielle pour les systèmes financiers traditionnels comme une « question urgente ».

Il y avait même l’ancien développeur de Monero Ricardo « Fluffypony » Spagni qui a accepté de se rendre au US Marshals Service pour être extradé vers l’Afrique du Sud.

Déjà secoué par quatre jours d’indicateurs économiques décourageants, le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, qui s’était obstinément maintenu au-dessus du seuil de 20 000 dollars pendant une grande partie des deux dernières semaines, est tombé en dessous de 19 000 dollars et a récemment baissé de près de 6% au cours de la dernière 24 heures. Un certain nombre d’analystes plus tôt dans la semaine s’attendaient à ce que le bitcoin brise son support alors même qu’ils admiraient sa résilience.

« Les gros titres négatifs sur la cryptomonnaie ont été incessants et de nouvelles inquiétudes quant au fait que l’environnement réglementaire sera plutôt sévère à l’avenir ont vraiment réduit le sentiment », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché pour les Amériques à Oanda.

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, a également chuté et s’échangeait récemment juste au-dessus de 1 000 $, en baisse de près de 7 %. D’autres altcoins majeurs ont pris diverses nuances de rouge, y compris les jetons des protocoles troublés Terra (UST) et Celsius (CEL), qui ont chuté de plus de 40 % et 19 % à un moment donné. MATIC et DOGE étaient tous deux à environ 8%.

La baisse de jeudi de Cryptos est allée plus loin que les principaux indices boursiers, qui ont clôturé avec des pertes modestes. Le Nasdaq, axé sur la technologie, dont les actifs numériques ont suivi la performance ces derniers mois, a chuté de 1,3 %, tandis que le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont chacun baissé de moins d’un point de pourcentage. Le S&P a terminé le premier semestre de l’année avec sa plus forte baisse depuis 1970, selon le Wall Street Journal. Bitcoin a chuté de plus de 60% cette année.

Mark Lurie, PDG du fournisseur de logiciels de cryptomonnaie Shipyard Software, a vu une importance plus profonde dans le déclin, davantage enracinée dans la détermination croissante de la banque centrale américaine à maîtriser l’inflation, même au détriment de la récession, que les rejets ETF de la Securities and Exchange Commission et Autres événements. Plus tôt cette semaine, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a réitéré son engagement envers la politique monétaire tout en reconnaissant à nouveau la possibilité d’une récession alors que la masse monétaire se resserre.

« Powell a signalé hier la détermination de la Fed à maîtriser l’inflation, même au risque d’une récession », a écrit Lurie à CoinDesk. « Cela a déjà été intégré dans les marchés plus larges, et la plupart des investisseurs institutionnels en crypto s’attendent déjà à une nouvelle baisse et à une longue récession. Mais le commerce de détail est souvent un peu plus optimiste et pourrait enfin comprendre le message. »

Cependant, Lurie reste méfiant quant à l’objectif de la Fed. « La plus grande question à l’horizon est de savoir si la Fed maintiendra sa résolution lorsque les coûts deviendront clairs », a-t-il écrit.

Marchés

S&P 500 : 3 785 -0,8 %

DJIA : 30 775 -0,8 %

Nasdaq : 11 028 -1,3 %

Or : 1 807 $ 0,6 %

Connaissances

Spéculer sur les compensations carbone symboliques n’aidera pas à prévenir le changement climatique : consultant

Les compensations carbone symboliques étaient autrefois l’un des favoris des investisseurs du Web2 qui tentaient de plonger leurs orteils dans le monde du Web3, tout en maintenant une certaine distance par rapport à ce que les critiques appellent les pires parties de la blockchain.

Mark Cuban était à une époque un grand évangéliste du protocole Base Carbon Tonne (BCT) du protocole Toucan et a dépensé des dizaines de milliers de dollars pour faire le pont entre les compensations de carbone et le BCT. Cuban a également investi dans KlimaDAO, une organisation autonome décentralisée qui voulait créer un marché lucratif pour le carbone en pompant BCT.

On espère que s’il existe un marché lucratif et liquide pour le carbone, dont la valeur est augmentée par la spéculation, les projets qui captent le carbone pourraient facilement obtenir un financement car leurs compensations seraient d’autant plus précieuses.

« Vous ne pouvez pas spéculer sur les actifs de compensation carbone. Ce n’est pas comme ça que la science fonctionne », a déclaré à CoinDesk le consultant en carbone basé à Taipei, Nate Maynard, qui héberge également le podcast scientifique sur la durabilité « Waste Not Why Not ».

Pire encore, comme le souligne Maynard, une part importante de ces crédits carbone provient de projets vieux de huit à dix ans. Acheter des crédits à ces projets est inutile selon les normes internationales de comptabilisation du carbone car le projet a déjà été financé et est en opération.

« Si vous achetez des crédits à partir de 2016 pour les émissions que vous faites en 2021, les gens vont y jeter un coup d’œil, et lorsque vous le ferez examiner, vous devrez l’expliquer à vos parties prenantes, pourquoi n’avons-nous pas acheté des compensations de quelque chose qui a un impact plus tangible », a-t-il déclaré.

En mai, Verra, une agence de normalisation hybride et un registre responsable des crédits carbone, a déclaré qu’elle déconnecterait le protocole Toucan, qui alimente BCT, en raison des achats par BCT de crédits retirés à des fins de spéculation. Robin Vix, directeur juridique, politique et marchés de Verra, a qualifié ce que BCT s’est engagé dans « la friture d’esprit ».

Par ailleurs, il existe trop d’autres problèmes dans le monde de la compensation et de la comptabilité carbone que la blockchain ne peut pas résoudre, impliquant ironiquement la confiance.

La compensation carbone implique toutes sortes de problèmes de confiance pour vérifier l’authenticité des données issues du projet. Les audits externes sont coûteux et hors de portée pour de nombreux projets dans les pays en développement.

Maynard donne un exemple de projet de compensation qu’il connaît bien au Myanmar dans une mangrove. Les palétuviers sont des puits de carbone bien connus ; chaque arbre planté peut éliminer des centaines de kilogrammes de carbone tout au long de sa vie. Mais si cela doit être marchandisé et commercialisé, cela doit être vérifié ⁠— et cela allait coûter au projet près d’un million de dollars, un chiffre impossible pour un budget de cette envergure. Mais en même temps, les entreprises (les clients habituels de ces compensations) exigent la vérification de l’atténuation ou de l’élimination réelle du carbone.

«La blockchain ne résout pas ce problème de confiance, peut-être à certains égards verrouille-t-elle simplement un manque de confiance. Parce que si quelque chose est fait et qu’il est ensuite mis sur la blockchain, tout le monde dit: « Eh bien, c’est sur la blockchain », a déclaré Maynard.

En raison du problème de confiance, l’industrie s’oriente vers des compensations de haute qualité et de nombreux certificats d’énergie renouvelable vérifiés couvrent efficacement les compensations de carbone pour de nombreuses entreprises.

Quant à BCT et KlimaDAO, qui tire sa valeur de BCT, ils ne s’en sortent pas très bien, c’est un euphémisme. La BCT se négocie à environ 2 dollars, contre un sommet de 8,60 dollars à la fin de l’année dernière. KlimaDAO a également subi un sort similaire perdant près de 99% de sa valeur à 3 $ contre 3700 $.

Cubain, cependant, s’en est bien sorti. L’analyse des données en chaîne par Protos montre que Cuban a réalisé près de 2 millions de dollars de bénéfices grâce aux jetons KlimaDAO et BCT, en grande partie en trouvant un jeu d’arbitrage entre les deux.

Mais qu’est-ce que cela a fait pour compenser les émissions de carbone?

