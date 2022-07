Rewards4Earth prévoit de déployer des récompenses cryptomonnaies dans 1000 clubs sportifs en Australie | Cryptomonnaie

Même une petite adoption du jeton de récompense pourrait voir jusqu’à 300 millions de dollars utilisés pour financer des initiatives environnementales et fournir aux clubs un financement au profit de la communauté.

Dans une petite ville côtière située juste au nord de Brisbane, dans le Queensland, 20 membres du Coolum Surf Club ont participé à un premier essai du système Erth Point, une plateforme de crypto-récompenses de la société australienne Rewards4Earth.

Doug Flockhart, ancien PDG de Clubs Queensland, l’organisme des clubs communautaires de l’État, a expliqué à Cointelegraph comment son objectif est d’intégrer le système à travers plus de 1 000 clubs communautaires à travers l’Australie.

Flockhart a déclaré que la meilleure compétition de la ligue de rugby professionnelle, la Ligue nationale de rugby (NRL) « est très enthousiaste » à l’idée et pour Flockhart, cela « confirme la capacité de ce système à livrer ». La meilleure compétition australienne de football, la Ligue australienne de football (AFL), a également exprimé son intérêt, a-t-il ajouté.

Le Coolum Surf Club est un petit club de surf communautaire qui fait partie d’une industrie aux prises avec des revenus en baisse. Il espère que la plateforme de crypto-récompenses aidera à la fois la planète et permettra à ses membres et au club de bénéficier mutuellement.

Rewards4Earth fonctionne en demandant aux utilisateurs de créer un portefeuille sur une application et de lier leur carte de paiement à utiliser pour payer des marchandises chez les détaillants participants. L’incitation pour les utilisateurs est une remise en argent avec la crypto-monnaie Erth Points basée sur un pourcentage du montant qu’ils dépensent. Les utilisateurs peuvent désigner leur club local ou leur organisation à but non lucratif pour recevoir également le même montant de récompenses.

C’est encore le début avec seulement 20 membres choisis pour tester la preuve de concept. « Sur les 20 personnes qui ont utilisé l’application au cours de la première quinzaine, 106 $ ont été générés en frais pour retourner au club avant même que des entreprises ne soient inscrites dans la région », a-t-il déclaré. « Ce n’était que ces 20 personnes. faire du shopping dans leur supermarché local en utilisant l’application et générer un revenu pour le club.

Flockhart a déclaré que cela démontre que même une petite augmentation de l’adoption du système Erth Point par ses 14 000 membres augmenterait considérablement ses revenus.

Si seulement 1 000 de leurs membres désignaient ce club comme bénéficiaire choisi, les prédictions suggèrent qu’il rapporterait environ 150 000 $ de revenus par an au club simplement en raison de leurs achats quotidiens.

Les entreprises sont incitées à s’y joindre grâce à l’accès à des outils de marketing gratuits au sein de la plateforme tout en étant en mesure de couvrir leurs obligations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Ils peuvent également accepter les points Erth comme moyen de paiement qui, comme les autres crypto-monnaies, peuvent être échangés contre des fiat.

Il a ajouté que le système Erth Point diffère des autres car les membres et le club lui-même ne bénéficient généralement de systèmes de récompense que lorsque les clients se trouvent dans l’enceinte du club. Désormais, les récompenses deviennent « plus globales et plus axées sur la communauté ».

Ils pourraient faire leurs achats chez un détaillant participant à New York et envoyer de l’argent à la suite de cet achat à un club ici en Australie, contribuant ainsi également à guérir la planète.

Rewards4Earth utilise l’argent de la récompense pour financer diverses causes environnementales, notamment le nettoyage des plastiques et des océans, la préservation des espèces menacées, les initiatives de reboisement et le lobbying environnemental.

Avec une adoption suffisante, Flockhart considère que la fondation est bien positionnée pour contribuer à sa mission.

13,2 millions d’Australiens sont membres de clubs, si seulement 15% d’entre eux ou 2 millions s’impliquaient, de manière conservatrice, cela pourrait rapporter 3 millions de dollars par an de revenus passifs aux clubs, plus 300 millions de dollars à la Fondation Rewards4Earth pour y travailler.

L’adoption était un point de friction pour le système étant donné que cela équivaut à près de la moitié de la population australienne et que 50% des membres du club ont 45 ans ou plus selon Flockhart. Un enseignement clé tiré des pistes initiales suggère qu’il est « facile d’intégrer les 25 à 40 ans », mais les données démographiques plus âgées « seront les plus difficiles à intégrer ».

« Nous fournirons les bonnes ressources aux clubs pour qu’ils puissent offrir une initiation à leurs membres », a-t-il déclaré. « Il y a un intérêt direct pour les clubs à le faire en étant les bénéficiaires. Je pense que cela accélérera l’adoption plutôt que d’attendre simplement que cela se produise.