Comment les hausses de la Fed affectent le marché agité de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Les investisseurs de tous les coins du marché boursier sont sortis assez forts après que la Fed a annoncé le 4 mai qu’elle augmenterait ses taux directeurs de 0,50 %, le pourcentage le plus élevé depuis plus de deux décennies. La dernière fois que la Fed a été aussi agressive, c’était en 2000 – mais l’environnement économique et géopolitique est très différent de ce qu’il était à l’époque.

Au lendemain de l’annonce, les semaines qui ont suivi ont connu des conditions agitées, l’indice de référence américain, le S&P 500, chutant de plus de 20 % par rapport à son sommet de janvier. Au milieu de la récente vente de technologies et de l’indice des prix à la consommation (IPC) du Bureau of Labor Statistics grimpant de 1%, l’inflation a atteint un niveau record de 8,6% – le plus élevé depuis décembre 1981.

Les plans de la Fed pour augmenter les taux font partie de leur arsenal pour réduire les dépenses de consommation et refroidir les prêts pour supprimer l’inflation galopante.

« La décision du FOMC intervient à un moment brutal sur le marché. Les investisseurs, les commerçants et les commerçants de CFD utilisant l’effet de levier tentent toujours de faire un rebond complet après les deux dernières années de crise. Alors que nous nous attendons à des hausses de taux continues, pour aider à atténuer l’inflation galopante des consommateurs et une chaîne d’approvisionnement resserrée, la cryptomonnaie, ainsi que d’autres produits de base, connaîtront une année de négociation mouvementée », a déclaré le propriétaire Justin Grossbard de Compare Forex Brokers.

Alors que les marchés ont été en mesure de fournir des rendements positifs après la réunion du 4 mai, les investisseurs ont été tenus au courant quant à savoir si la Fed prévoyait une hausse des taux plus élevée de 0,75 %. Heureusement, le président de la Fed, Jerome Powell, a exclu qu’une telle hausse des taux ne soit pas possible cette année, mais les investisseurs verraient encore plus de hausses dans les mois à venir.

Les récentes hausses de taux et le resserrement de la politique monétaire font partie de l’arsenal de la Fed qui est utilisé pour aider à calmer les dépenses excessives sur le marché de la consommation et augmenter le coût d’emprunt.

Compte tenu de la réaction des investisseurs aux récentes hausses de taux, les traders de crypto ont été confrontés à une réalité différente à ce stade.

À l’origine, les acheteurs de crypto achetaient du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies comme moyen de se protéger contre l’inflation, et avec l’inflation galopante actuelle, une vague de nouveaux acheteurs et commerçants se précipite pour acheter du BTC, de l’ETH et d’autres cryptos à des prix inférieurs.

Lorsque nous examinons l’impact potentiel des hausses de la Fed sur le marché de la cryptomonnaie et d’autres actifs numériques, une chose est certaine : acheter maintenant et conserver vaut mieux que d’attendre que le marché se refroidisse.

Investisseurs et commerçants baissiers

Le marché de la cryptomonnaie a traversé des eaux agitées ces derniers mois, avec BTC en baisse de 59,14 % depuis le début de l’année et ETH en baisse de plus de 54,65 % par rapport à son sommet de 52 semaines.

Dans une tournure des événements plus choquante, la crypto poids lourd, BTC a chuté d’environ 58 % au deuxième trimestre 2022, la plus forte baisse depuis le troisième trimestre 2021.

Le monde de la cryptomonnaie a été défié de toutes parts, le BTC chutant d’environ 70 % depuis son sommet de 69 000 $ en novembre 2021. Les prix du BTC sont tombés en dessous de 19 000 $, avec des fluctuations de prix importantes chutant de près de 7,8 %. Ces prix fracassants ont jusqu’à présent éliminé plus de 80 000 millionnaires BTC du marché.

Du côté d’Ethereum, les prix ont également chuté, se rapprochant de 1 000 dollars. Certains experts suggèrent actuellement que l’ETH entrera dans le territoire de correction de 700 $, avec une capitalisation boursière totale s’élevant actuellement à 125 milliards de dollars.

Ce qui intéresse les investisseurs à ce stade, c’est de savoir si les hausses de la Fed auront ou non un impact encore plus important sur la cryptomonnaie.

Pour commencer, les investisseurs s’attendent à de nouvelles hausses du point de base dans les mois à venir, mais certains analystes sont sceptiques quant au fait que ces augmentations, associées à une inflation galopante, provoqueraient une nouvelle frénésie sur le marché de la cryptomonnaie, comme en 2018.

Pourtant, rien n’est plus comme en 2018 lorsque nous avons vu des investisseurs et des entreprises se précipiter pour faire partie de la révolution de la blockchain qui a finalement conduit au crash du marché de la cryptomonnaie et au tristement célèbre hiver de la cryptomonnaie de 2018.

Au cours des dernières semaines, la crypto a encore plongé, la capitalisation boursière de la crypto perdant plus de 1,3 billion de dollars, perdant environ 60% de sa valeur au premier trimestre 2022. L’effondrement de Terra, Celsius et maintenant plus récemment, Three Arrows Le capital marque peut-être les phases de départ de l’hiver crypto.

Alors que les acheteurs recherchent de nouvelles façons de couvrir l’inflation, la cryptomonnaie pourrait bientôt ressembler à une option viable – mais dans le climat actuel, ce n’est pas un choix durable car les crypto-monnaies s’aventurent dans des eaux profondes à forte volatilité.

La prémisse est que bien que des hausses continues de la Fed soient à l’horizon, le prix pourrait plafonner et pourrait voir moins d’activité que ce que certains analystes attendent.

L’image plus large révèle qu’à moins que le marché de la cryptomonnaie ne puisse passer un resserrement quantitatif, les principaux cryptos, y compris BTC, auront du mal à voir d’énormes sauts de prix à mesure que l’activité du marché diminue.

Ensuite, il y a aussi le fait que le marché de la cryptomonnaie en est encore à ses débuts, mais qu’il est déjà devenu un acteur clé de l’économie mondiale. Avec un marché naissant présentant une volatilité élevée pour les commerçants, certains peuvent considérer qu’il est trop risqué d’acheter ou de vendre, ce qui maintient les prix stagnants.

Il y a bien sûr l’idée que certains investisseurs pourraient ressentir que l’impact de la décision de la Fed nuit à la performance globale du marché et de leurs portefeuilles, déclenchant une soudaine vague de ventes massives. La probabilité que cela se produise est mince, et elle n’est pas non plus inexistante – il y a un peu des deux.

Ce qui compte le plus actuellement, c’est de savoir si les investisseurs disposent des liquidités disponibles pour investir dans la cryptomonnaie ? Bien sûr, les experts suggèrent que dans un marché avec une volatilité aussi élevée, les acheteurs ne devraient dépenser que de l’argent qu’ils sont à l’aise de perdre – ce qui, dans ce cas, n’est pas beaucoup.

Les commerçants sont dans une position de basculement – l’un étant que la détention de crypto à long terme peut encore prendre des années avant qu’elle ne fasse des mouvements significatifs. Ce dernier est que vendre n’importe quelle crypto maintenant pourrait vous coûter plus cher que ce que vous avez négocié.

Il est clair à quel point l’annonce de la Fed a eu un impact sur le marché de la cryptomonnaie, et c’est un exemple frappant de ce à quoi ressemblera l’année à venir.

Pour finir

Que vous décidiez d’acheter de la cryptomonnaie ou plutôt de vendre ce que vous avez actuellement, soyez sûr de votre décision, car les succès et les échecs majeurs peuvent devenir une erreur coûteuse.

BTC, ETH et autres cryptos en hausse sont tous des investissements à long terme que les acheteurs et les investisseurs devraient détenir jusqu’à ce que le marché soit mûr pour la cueillette – et ce n’est pas le moment.

La Fed augmentera à nouveau les taux plus tard cette année, mais à ce moment-là, le prix de la crypto aurait de nouveau considérablement bougé. Mais maintenant que les investisseurs et les traders novices savent comment manipuler leurs investissements avec la cryptomonnaie, c’est devenu un peu un pari sur ce à quoi ressembleront les prochains mois pour le marché de la cryptomonnaie.

Néanmoins, cela reste un investissement à long terme, et si vous êtes un investisseur qui croit en l’avenir possible de la cryptomonnaie, il est prudent de dire que vous devez vous y tenir jusqu’au bon moment. Pour cette dernière partie, considérez les risques financiers de la vente, puis de devoir racheter lorsque le prix remonte.

C’est imprévisible, mais cela dépend de ce que vous pensez qui conviendrait le mieux à votre position de maintien en ce moment.