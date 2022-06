Le prix du Shiba Inu s’affiche concernant les signaux | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu s’affiche concernant les signaux sur l’indicateur de profil de volume.

Les bobines de prix SHIB se situent dans les moyennes mobiles simples de 8 et 21 périodes.

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche au-dessus de 0,00001223 $.

Le prix du Shiba Inu montre des signaux de vente subtils pour terminer le mois de juin. Une autre liquidation pourrait intervenir prochainement.

Le prix du Shiba Inu ne semble pas correct

Le prix du Shiba Inu teste l’esprit de soutien final du taureau alors qu’une consolidation de prise de bénéfices s’ensuit dans la zone de 0,00001000 $. Cette semaine, les baissiers ont réussi à percer la moyenne mobile de 21 jours, après qu’une frénésie d’achat ait atteint un sommet à 0,00001212 $ le 25 juin. Les haussiers sont intervenus pour fournir un soutien à la moyenne mobile de 8 jours sur la période de 4 heures. graphique, mais une brèche en dessous de cette barrière pourrait induire un événement massif de balayage des bas ciblant le plus bas du 18 juin à 0,00000714 $.

Le prix du Shiba Inu du point de vue de l’indicateur de volume semble biaisé. Si vous regardez de plus près, vous remarquerez peut-être une augmentation du volume baissier tandis que la fameuse pièce pour chien augmente en valeur autour du rallye du 25 juin. Il s’agit d’un indicateur baissier subtil que certains des meilleurs traders professionnels peuvent ignorer avec un œil non averti sur les modèles de volume d’argent intelligents. Si les détails techniques sont authentiques, le mouvement a déjà été mis en place, et un croisement baissier des SMA ou une violation du SMA de soutien de 8 jours pourrait être le catalyseur d’une vente dévastatrice.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche et clôture au-dessus de 0,00001223 $. Si les traders peuvent conquérir ce niveau, ils pourraient être en mesure de remonter jusqu’à 0,00001700 $, ce qui entraînerait une augmentation de 60 % par rapport au prix actuel du Shiba Inu.