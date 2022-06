Prédiction de prix XRP : les baleines sur le marché visent 0,20 $ | Cryptomonnaie

Des millions de jetons XRP ont été transportés vers l’échange Bitstamp.

Le prix XRP de Ripple est passé en dessous d’un outil critique de retracement de Fibonacci.

L’invalidation de la tendance baissière est une rupture et clôture au-dessus de 0,35 $.

Le prix XRP de Ripple montre des signaux concernant la fin du mois de juin. Les investisseurs doivent se préparer à un coup dévastateur.

Le XRP de Ripple montre des baleines dans l’eau

Le prix XRP de Ripple semble terminer le dernier jour de juin avec un coup dur alors que les traders sortent avec confiance pour supprimer le prix XRP. Le 30 juin 2022, les baissiers ont produit des chandeliers baissiers impulsifs en quasi-chute libre. La vente intervient après le mémorandum optimiste publié par Ripple s’engageant à embaucher 100 nouveaux employés dans un proche avenir. Malheureusement, la nouvelle a créé la frénésie d’un acheteur dans un sommet à 0,3871 $ qui a été de courte durée.

Le prix du XRP se négocie actuellement à 0,31 $ alors que les commerçants se joignent à la tendance à la baisse des bénéfices. Cette semaine, les mesures en chaîne montrent que des millions de jetons XRP ont été déchargés sur le populaire échange Bitstamp au cours des derniers jours. Selon l’auditeur de la blockchain @Whale_Alert, près de 600 millions de jetons XRP ont été envoyés dans un portefeuille Bitstamp anonyme. Cet utilisateur anonyme a désormais le pouvoir de vendre des millions de jetons en un seul clic. Ce mouvement massif de capitaux justifie l’idée d’une vente massive vers un objectif de 0,20 $, conformément aux perspectives baissières précédentes.

@Tweet Whale_Alert

Un outil de retracement de Fibonacci entourant le plus bas du 18 juin à 0,2872 $ et le nouveau plus haut établi à 0,3871 $ montre que les baissiers ont déjà franchi le niveau de 61,8 % de Fib à 0,32 $ avec confiance sur le graphique de 3 heures. La bougie engloutissante baissière traversant le niveau clé de Fib confond fortement l’idée de nouvelles ventes à venir.

Graphique XRP/USDT sur 3 heures

L’invalidation de la tendance baissière est une rupture et clôture au-dessus de 0,35 $. Si les haussiers parviennent à franchir cette barrière, ils pourront peut-être reconquérir la tendance et remonter vers 0,42 $, ce qui entraînera une augmentation de 30 % par rapport au prix XRP actuel.