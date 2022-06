L’hiver crypto anéantit une grande partie du financement du programme d’armement de la Corée du Nord

Pourquoi c’est important : L’hiver crypto en cours a affecté plus que les bourses et les investisseurs optimistes quant à l’évolution des actifs numériques. Ailleurs, la forte baisse de la valeur des principales crypto-monnaies a eu un effet positif inattendu : elle a anéanti une grande partie des fonds volés que la Corée du Nord utilisait pour son programme de missiles nucléaires.

En 2018, un citoyen américain basé à Singapour et membre de la Fondation Ethereum a conseillé la Corée du Nord sur la façon d’utiliser les crypto-monnaies pour contourner les sanctions américaines. Il envisage maintenant plus de cinq ans de prison, alors que le pays a amassé des millions de crypto-monnaies qui ont aidé à financer son programme d’armes nucléaires.

Cependant, une conséquence moins connue du récent crash du marché de la cryptomonnaie est que les avoirs de la Corée du Nord ont également plongé du nez. Selon un récent rapport de l’ONU, le pays dépend fortement des jetons numériques volés pour ses activités de développement et de test d’armes, de sorte que toute fluctuation importante des prix peut les mettre en veilleuse.

Cette semaine, la société d’analyse de blockchain Chainalysis a déclaré à Reuters que les anciens avoirs cryptomonnaies nord-coréens qu’elle surveillait valaient désormais environ 65 millions de dollars – une forte baisse de valeur de 170 millions de dollars en l’espace de six mois seulement. Les fonds ont été obtenus à partir d’au moins 49 piratages parrainés par l’État effectués entre 2017 et 2021, et ils ne représentent probablement qu’une petite partie du total qui n’a pas encore été blanchi.

Plus tôt cette année, le Trésor américain ainsi que Chainalysis et Elliptic ont confirmé les soupçons selon lesquels le groupe nord-coréen Lazarus était à l’origine de l’un des plus grands cambriolages de crypto-monnaie à ce jour. Pas moins de 615 millions de dollars de jetons ETH et USDC ont été volés sur le réseau Ronin qui sert d’infrastructure pour un jeu populaire appelé Axie Infinity. Cependant, ces fonds ont depuis perdu près des deux tiers de leur valeur.

Pour mettre les choses en perspective, la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires estime que la Corée du Nord dépense environ 640 millions de dollars par an pour développer et entretenir son arsenal nucléaire. Convertir des crypto-monnaies volées en espèces n’est pas vraiment facile, et les courtiers qui sont prêts à faire une offre bien inférieure à la valeur marchande.

Ajoutez à cela le crash cryptomonnaie actuel et il est facile de comprendre pourquoi la Corée du Nord recherche déjà d’autres moyens de financer son programme de missiles, comme la contrebande de charbon vers la Chine. Lorsqu’ils ont été pressés de commenter, les représentants du pays à son ambassade à Londres ont qualifié le rapport de « totalement fausse ».