C’est pourquoi le prix LUNA 2.0 de Terra n’a aucune chance de se rétablir | Cryptomonnaie

L’action des prix Terra est configurée pour effectuer une réduction complète des gains hebdomadaires.

Le prix LUNA va pour une pression complète sur les traders.

Attendez-vous à une cassure de 1,973 $ et à un nouveau test du plus bas du 19 juin.

Le prix de Terra (LUNA) s’effondre au fil de la journée, l’action des prix chutant de plus de 15 % en cours de journée. Parallèlement à cette décision, les derniers haussiers restants sont expulsés de leurs positions et subissent des pertes massives dans leurs portefeuilles. Attendez-vous à une implosion de l’action des prix lorsque la dernière ligne de défense à 1,937 $ cédera.

Le prix de LUNA pourrait imploser de 45%

Terra Prix compose le 911 alors que la maison est en feu, et c’est chacun pour soi. Comme la règle des femmes et des enfants d’abord ne s’applique pas sur les marchés financiers, les commerçants sautent sur chaque ordre d’offre qu’ils voient pour se décharger de leurs positions. Le côté vente l’emporte sérieusement sur le côté achat, ce qui ne peut être résolu que si l’action des prix baisse pour trouver un nouvel équilibre.

Ainsi, LUNA doit se préparer à une chute vers 1,9370 $ et, ce faisant, enregistrer une énorme perte intrajournalière de 20 %. Pour aggraver les choses, ce niveau de soutien pourrait ne pas tenir si de plus en plus d’investisseurs tournent le dos aux marchés et ne sont pas présents pour soutenir l’évolution des prix. Attendez-vous, dans ce cas, à une implosion totale du côté acheteur qui verra le prix de LUNA chuter vers 1,3494 $ autour du niveau de Fibonacci de 61,8 % et imprimer un nouveau plus bas pour juin.

Graphique journalier LUNA/USD

En plus d’un millier de salutations pour sauver l’action des prix, un recul de la force du dollar pourrait également entraîner une hausse des prix à Terra et voir une réduction des pertes actuelles. Si cela se poursuivait pendant le week-end, le prix de LUNA pourrait éventuellement revenir à 2,6987 $ près du niveau de Fibonacci de 23,6 %, suggérant une réouverture haussière la semaine prochaine lundi, alors que l’été commence et qu’une deuxième trajectoire douce dans l’action des prix pourrait commencer.