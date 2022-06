L’un des rappeurs américains les plus emblématiques est optimiste sur Ethereum malgré la récente chute des prix | Cryptomonnaie

Les transactions NFT sur le réseau Ethereum ont diminué de 70 % en valeur en USD, passant de 2,6 milliards de dollars à 672 millions de dollars en un mois.

Snoop Dogg, passionné de Web3, aux côtés de Champ Medici, pense qu’il existe des opportunités à Ethereum malgré la baisse des transactions NFT.

Les analystes affirment que les fondamentaux d’Ethereum indiquent des risques de baisse accrus avec le prochain niveau de support inférieur à 500 $.

Snoop Dogg et son fils Champ Medici sont l’une des célébrités les plus en vue de l’écosystème Ethereum NFT. Alors qu’Ethereum est frappé par un bain de sang crypto, Dogg affirme que le marché baissier élimine toutes les personnes qui ne sont pas censées être dans l’espace.

La crise de liquidité d’Ethereum repousse les sceptiques de NFT

Dans le récent bain de sang du marché de la cryptomonnaie, le prix d’Ethereum a chuté de son sommet de 1 266 $ le 26 juin 2022 à 1 035 $ au moment de la rédaction. Sur la base des données de Nansen, la baisse du prix Ethereum s’accompagne d’une diminution des transactions NFT.

Le volume total des transactions Ethereum NFT a diminué de 55 % au cours du mois dernier. Alors qu’en mai 2022, les transactions NFT représentaient 1,3 million d’ETH, ce nombre est tombé à 584 000 ETH. En valeur en USD, cela représente une baisse de 70 %, passant de 2,6 milliards de dollars de ventes NFT à 672 millions de dollars.

Les projets Blue Chip NFT comme Bored Ape Yacht Club et Goblintown n’ont pas connu d’augmentation de prix, et il y a une baisse globale de l’art numérique, des échanges d’objets de collection sur la blockchain Ethereum.

Pourtant, le prix moyen des NFT appartenant aux cinq premières collections sur OpenSea, le plus grand marché peer-to-peer, est resté largement inchangé. Cela ne indique pas que les ventes de NFT ont diminué, les transactions sont toujours en cours, juste à un prix global inférieur. Les amateurs de NFT aiment les menthes gratuites, comme Goblintown, plutôt que les collections avec des prix planchers élevés.

OpenSea a noté des ventes de 1,478 million de NFT en mai 2022, suivies de 1,476 million en juin 2022 et il est probable que plus d’art numérique et d’objets de collection sur la blockchain Ethereum seront vendus en juillet que les deux derniers mois.

Snoop Dogg, une célébrité de premier plan, populaire dans l’écosystème Web3, estime que le bain de sang crypto a poussé les sceptiques hors de l’écosystème. Dogg a été cité comme disant,

je me sens comme cela [crypto winter] éliminé toutes les personnes qui n’étaient pas censées être dans l’espace et qui abusaient des opportunités qui s’y trouvaient.

La crise de liquidité a poussé les acteurs clés de l’espace Ethereum NFT dans une crise financière, ce qui a séparé les sceptiques des partisans de la NFT.

Les maisons de disques pourraient bientôt s’aventurer dans l’écosystème Ethereum NFT

Début 2022, Snoop a annoncé son intention de transformer Death Row Records, un label acquis du MNRK Music Group en un label NFT. Peu de temps après, l’un des NFT de « Journey of the Dogg » s’est vendu aux enchères pour plus de 100 000 $.

Snoop a amassé 17 millions de dollars en NFT sous le pseudonyme de Cozomo de’ Medici. Il a déclaré à CNBC dans une interview,

je sais [NFTs] avoir une grande opportunité d’être grand dans la musique, parce que tôt ou tard les labels vont devoir entrer. Ils vont devoir rentrer à la maison et s’asseoir à la table et comprendre que les catalogues et les choses qu’ils détiennent sont mieux servi sur la blockchain que assis dans le catalogue collectant des toiles d’araignées.

Champ Medici, le fils de Dogg, pense qu’il n’y a pas que les labels qui s’aventurent dans l’écosystème Ethereum NFT,

Ce sont des studios de cinéma, des entreprises technologiques, des entreprises de boissons… tout le monde se précipite sur Web3 et ils voient à quel point Dogg est important dans l’espace.

Prochain grand mouvement du prix Ethereum, inférieur à 900 $

@Murfski_, un swing trader et analyste a évalué le graphique des prix d’Ethereum et a noté qu’après avoir balayé le plus bas précédent à 1 000 $, le prix d’Ethereum pourrait rebondir. pourtant, la probabilité de reprise est faible, et l’analyste pense que le prochain grand mouvement devrait se produire sous 900 $.

$ETH ✅ 1 000 $ (assez proche) Nous avons balayé l’ancien creux et la réaction a été médiocre jusqu’à présent N’excluant pas un rebond ici, mais la thèse globale tient toujours Les creux sont probablement le prochain grand mouvement à moins de 900 $ pic.twitter.com/ZgBWTLtFsS — Murfski (@Murfski_) 30 juin 2022

@Phoenix_Ash3s, un analyste crypto de premier plan, pense que le prix d’Ethereum pourrait se redresser s’il se maintient au-dessus de 1 000 $.

Les analystes pensent que les risques cryptomonnaies ont augmenté, Ethereum pourrait encore baisser

Les analystes de Fairlead Strategies ont fait valoir que le marché de la cryptomonnaie est toujours sous le choc du bain de sang, et au milieu des risques de contagion croissants, le prix d’Ethereum pourrait chuter. La liquidation forcée du fonds spéculatif Three Arrows Capital (3AC) a contribué à l’incertitude et à l’augmentation de la pression de vente sur l’altcoin.

Katie Stockton, fondatrice et associée directrice de Fairlead Strategies, estime que les fondamentaux d’Ethereum indiquent également une augmentation des risques de baisse. Le prochain niveau de support pour le prix Ethereum est inférieur à 500 $ si le niveau actuel ne se maintient pas.

Dans une note, Stockton a déclaré:

Le prochain support pour Ether est proche de 490 $, un niveau mineur basé sur le pic de septembre 2020, avec un support plus important à environ 363 $. Le support précédent (~ 1733 $) est une résistance mais peu pertinent… Comme le bitcoin, Ether est nouvellement survendu dans une perspective à long terme, mais un changement baissier assez récent dans la dynamique à long terme soutient une tendance baissière prolongée.

Ce que le prix Ethereum doit faire pour revenir à 1 500 $

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix d’Ethereum pourrait remonter à 1 500 $ malgré la récente chute des prix. Les analystes ont identifié la condition d’un renversement de tendance haussier dans le plus grand tableau des prix de l’altcoin. Pour plus d’informations et les niveaux clés à surveiller, regardez cette vidéo :