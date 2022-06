Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : l’hiver crypto va reprendre au troisième trimestre | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin s’approche d’un support important car les retombées de la récente pause pourraient faire chuter les prix du BTC à 16 020 $.

Le prix d’Ethereum continue sa descente et est en passe de glisser en dessous de 1 000 $.

Le prix XRP ne montre aucune raison pour laquelle il ne devrait pas atteindre de nouveaux creux pour l’année.

Le prix du Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies sont encore une fois en retrait – leurs mouvements se sont accélérés après une table ronde qui s’est tenue à Siyntra pour le forum économique annuel de la BCE. Au cours de cette discussion, avec les poids lourds de la banque centrale Powell, Lagarde et Bailey, Jerome Powell a répété et s’est engagé à ce que la Fed opte pour une récession contrôlée qui causera de la douleur aux marchés. Si l’uber-colombe de la plus grande banque centrale du monde dit que sa politique monétaire nuira aux investisseurs, cela compte comme la mère de toutes les alertes pour que les investisseurs prennent leur argent et courent vers les collines.

Le prix du Bitcoin s’approche du support, avec le risque d’une catastrophe

Le prix du Bitcoin (BTC) approche du point final de sa descente, car l’action des prix est à quelques centimètres d’atteindre un niveau pivot historique qui a été marqué à 19 036 $. Les commentaires mentionnés précédemment de Powell ont déclenché une autre augmentation de la force du dollar, ce qui domine les traders qui tentaient de poursuivre la période de faiblesse de la semaine dernière, mais ont été rejetés lors de leurs tentatives lorsqu’ils ont rebondi sur le niveau à court terme de 21 969 $. Le retour aux 19 036 $ mentionnés est standard et prévu d’un point de vue technique, mais cela pourrait devenir délicat vers la fin de la semaine.

Le prix du BTC pourrait devenir balistique si l’action des prix retombait en dessous de ce niveau. De nombreux traders seront entrés à ce niveau et auront placé leurs arrêts juste en dessous de 19 000 $. Le prix du BTC pourrait voir une répétition du schéma observé les 18 et 19 juin, où les arrêts des haussiers se sont déclenchés, les poussant hors de leurs positions et les forçant à se réengager pour empêcher l’action des prix de ne plus baisser. La question est maintenant, avec les commentaires supplémentaires de Powell prêchant une récession contrôlée, si les haussiers et les investisseurs se retrouveront à nouveau dans la même position. Le potentiel est qu’une autre perte de 16% s’ajoute aux performances déjà épouvantables de Bitcoin jusqu’à présent et qu’il atteigne un niveau plancher de 16 000 $.

Graphique journalier BTC/USD

Dans le meilleur des cas, un simple rebond technique de 19 036 $ pourrait faire l’affaire et voir le prix rebondir à nouveau vers 21 969 $. Un test et une éventuelle pause au-dessus de cela ouvriraient la possibilité de tenter un objectif au niveau mensuel S1 et pivot à court terme à 23 878 $. Parce qu’il s’agit un peu d’un double plafond, attendez-vous à voir des prises de bénéfices autour de cette zone et un court fondu à la baisse à la recherche d’un soutien.

Le prix Ethereum est le plus vulnérable

Le prix de l’Ethereum (ETH) pourrait être mis en contraste avec la chanson de Queen du début des années 80 : c’est-à-dire « Nous ne sommes (pas) les champions ». L’action des prix en ce moment ressemble plutôt à « Une autre mord la poussière », car plusieurs médias ont déjà rapporté que des millions de pièces ETH ont été vendues par son fondateur. Le contexte actuel sur les marchés mondiaux, ainsi que l’image d’Ethereum qui se détériore davantage, pourraient voir l’action des prix imploser de sitôt, et lorsque cela se produit, vous ne voulez pas vous en approcher.

Le prix de l’ETH cherchera d’abord à terminer son cycle et éventuellement à se réfugier dans le support mensuel S2, qui a déjà fourni un support les 18 et 19 juin. Comme mentionné dans l’article Bitcoin, cette fois, les investisseurs pourraient ne pas être là pour supporter ce niveau comme Powell en aura fait fuir beaucoup. Cela indique que l’action des prix des ETH pourrait dépasser le S2 et atteindre 830 $ à la baisse, déclenchant une baisse de 20 %.

Graphique journalier ETH/USD

Surmonter le sentiment lourd cette semaine semble assez complexe, même si une baisse de la liquidité pourrait faire l’affaire avec l’été qui commence bientôt. Si les acheteurs restent présents pendant l’été et que les baissiers prennent des bénéfices avant d’atteindre la plage, un élan de soutien pourrait être là pour que les haussiers fassent monter les prix alors que les baissiers partent en vacances. Attendez-vous à un retour rapide à 1 243 $, suivi de 1 688 $, à la base de l’ancien triangle baissier et de la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours également testée.

Powell a-t-il signé la condamnation à mort de XRP ?

Le prix Ripple (XRP) approche d’un point tournant qui a connu un renversement le 18 juin et devrait déclencher un rebond à 0,3710 $ dans une configuration de swing trade. L’humeur et le sentiment actuels sur les marchés mondiaux suggèrent cependant le contraire, car la pression baissière augmente en nombre important, risquant un effondrement complet pour l’action des prix XRP. Le discours de Powell sur une récession contrôlée à Sintra mercredi fait mal aux marchés, et il y a un risque que si les investisseurs écoutent, cela déclenchera une autre fuite de liquidités juste avant l’été.

Le prix du XRP n’a donc pas de bonnes prédictions pour l’été, car l’action des prix pourrait imploser si 0,3043 $ ne se maintient pas. Le système à sécurité intégrée est le S1 mensuel qui a contenu environ 0,2800 $ – mais si cela casse, une énorme baisse de 40 % s’ouvre où le XRP pourrait atteindre 0,1737 $.

Graphique journalier XRP/USD

Le meilleur scénario pour le prix XRP est un retournement à 0,3710 $, commencé par un rebond de 0,3043 $ déclenchant un retournement. Cela indiquerait un échange rentable de 20% en cours dans un simple jeu d’échange de gamme, et devrait le voir dépasser le sommet, y compris les 55 jours autour de 0,3800 $ où il place une formation de plafond. Si le rallye avait plus de jambes, 0,4228 $ pourraient éventuellement entrer en jeu pour une tendance haussière au cours de l’été.