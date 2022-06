Le nouveau programme de jalonnement SOL de Coinbase ne sauvera pas le prix de Solana de cette perspective brutale | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a reculé de 26% au cours des quatre derniers jours, indiquant que les investisseurs enregistrent des bénéfices.

Les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que SOL baisse encore de 20% et reteste le niveau de support de 24,52 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 24,52 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Solana manque d’élan haussier, ce qui a entraîné une énorme correction. Ce recul intervient après un impressionnant rallye de récupération observé dans tout l’espace crypto. Fait intéressant, l’écosystème Solana a subi une mise à niveau majeure en ces temps difficiles et il provient de Coinbase.

L’affiche des échanges cryptomonnaies aux États-Unis a récemment annoncé qu’elle offrirait à ses utilisateurs la possibilité de jalonner Solana. Ce nouvel ajout vient s’ajouter à une liste déjà longue de pièces comprenant Ethereum, Cosmos, Dai, Algorand, Cardano et Tezos.

Bien qu’il ne s’agisse peut-être pas d’une annonce énorme, le jalonnement, à certains égards, supprime une partie de la pression de vente sur le marché en verrouillant les avoirs des utilisateurs. Cependant, les aspects techniques ne semblent pas affectés par cette mise à jour.

Le prix Solana recherche une assise stable

Le prix de Solana a augmenté de 66 % après le crash de juin et a atteint un sommet à 42,89 $. Cette reprise explosive était un thème commun à de nombreux altcoins de l’écosystème crypto et a permis à SOL de renverser brièvement le niveau de support de 38,03 $.

Cependant, en raison d’un manque de dynamisme renouvelé et des bénéfices des investisseurs, le prix de Solana a fait volte-face, entraînant une correction de 26 %. Actuellement, SOL se négocie à 31,33 $, ce qui indique qu’il y a plus de potentiel à la baisse.

Les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix de Solana baisse encore de 20 % avant de retester le niveau de support hebdomadaire à 24,52 $. Ici, les acheteurs sont susceptibles d’intervenir et de déclencher une autre étape qui reviendra probablement sur le sommet du swing du 24 juin à 42,89 $.

Dans certains cas, le rallye pourrait s’étendre jusqu’à la barrière de résistance hebdomadaire à 47,43 $, portant le gain total à 93 %.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

Alors que les choses semblent modérément baissières pour le prix de Solana, le retracement aidera les acheteurs à accumuler du SOL à prix réduit, apportant un certain soutien au prix. Si les acheteurs ne parviennent pas à intervenir à 24,52 $ et que SOL produit un chandelier quotidien proche de ladite barrière, cela créera cependant un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière.

Un tel développement pourrait voir le prix de Solana chuter au prochain pied à 19 $.