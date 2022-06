Le groupe nord-coréen Lazarus soupçonné d’avoir piraté un autre projet de crypto-monnaie de premier plan | Cryptomonnaie

L’enquête sur le braquage de crypto de 100 millions de dollars sur le protocole Harmony basé en Californie a révélé un nouveau suspect, le groupe nord-coréen Lazarus.

41 millions de dollars en crypto-monnaies volées ont été volées via le mélangeur de trésorerie Tornado qui mélange les fonds des utilisateurs pour cacher les traces de trésorerie.

La société d’analyse de blockchain Elliptic utilise sa capacité de démixage pour retracer la source des fonds.

Des similitudes ont été établies entre le braquage d’Harmony et l’attaque du pont Ronin de 600 millions de dollars, orchestrée par le groupe Lazarus.

La société d’analyse de blockchain Elliptic a trouvé un lien fort entre le groupe nord-coréen Lazarus et le piratage cryptomonnaie de 100 millions de dollars sur Harmony’s Horizon Bridge. L’entreprise n’a pas mélangé les transactions sur Tornado pour retracer les 41 millions de dollars envoyés au mélangeur par les pirates et a présenté les résultats dans son dernier article de blog.

Les pirates d’Horizon Bridge ont envoyé 41 millions de dollars en crypto volés au mélangeur de trésorerie Tornado

Le pont Horizon du protocole Harmony a été piraté pour 100 millions de dollars en crypto-monnaies le 24 juin 2022. Le pirate a déplacé 41 % des actifs volés, d’une valeur de 100 millions de dollars, vers le mélangeur de trésorerie Tornado. Le protocole améliore l’anonymat dans les transactions cryptomonnaies, lorsque des actifs sont ajoutés au mélangeur, il rompt efficacement le lien en chaîne entre les adresses source et de destination.

Le mélangeur de trésorerie Tornado a été utilisé avec succès par plusieurs pirates dans les exploits de l’écosystème DeFi. Le protocole d’harmonie de la blockchain de couche 1 est devenu la cible d’un tel piratage, et une enquête plus approfondie a révélé des liens avec le groupe Lazarus de Corée du Nord.

Elliptic, une société d’analyse de chaînes de blocs de premier plan, a utilisé sa capacité de démixage Tornado pour retracer tous les fonds volés via le mélangeur jusqu’aux portefeuilles.

Transactions démixées du mélangeur Tornado

La société d’analyse a conclu qu’il existe de fortes indications que Lazarus Group est responsable du vol en raison de la nature du piratage et du blanchiment des fonds volés. Le groupe est connu pour avoir volé plus de 2 milliards de dollars en crypto-monnaies sur les échanges et les protocoles DeFi.

Ethereum (ETH), Tether (USDT), Wrapped Bitcoin (WBTC) et Binance Coin (BNB) ont été volés lors du braquage d’Harmony. Les pirates ont utilisé Uniswap, un DEX pour convertir ces actifs en 85 837 ETH, considéré comme une technique de blanchiment courante pour éviter la saisie de crypto-monnaies.

Les analystes ont identifié des similitudes entre le braquage d’Harmony de 100 millions de dollars et l’attaque de 600 millions de dollars sur le pont Ronin. En avril 2020, le département américain de la Sécurité intérieure avait lancé une alerte contre le groupe Lazarus et déclaré que les pirates étaient parrainés par le gouvernement nord-coréen.

Harmony lance une chasse à l’homme mondiale pour les criminels derrière le piratage de 100 millions de dollars

Harmony a annoncé le début d’une chasse à l’homme mondiale pour le criminel qui a volé 100 millions de dollars au pont Horizon. Tous les échanges ont été informés de la chasse, les forces de l’ordre, @Chainalysis et @AnChainAI ont des enquêtes en cours pour identifier les pirates et récupérer les fonds volés.

Harmony Protocol a annoncé qu’il s’agissait de la dernière opportunité pour l’acteur de restituer les avoirs volés tout en préservant son anonymat.

Harmony a offert une prime de 10 millions de dollars au pirate informatique et a demandé le remboursement des 90 millions de dollars. Le protocole de couche 1 a assuré que toute enquête cessera si le pirate accepte les conditions et rend les actifs volés. Harmony a fixé la date limite du 4 juillet 2022 à 23h00 GMT pour la restitution des actifs.