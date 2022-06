Pourquoi l’échange crypto dYdX a abandonné Ethereum dans un bain de sang en cours | Cryptomonnaie

Le principal échange décentralisé de crypto-monnaie dYdX a quitté Ethereum pour Cosmos, choisissant la souveraineté plutôt que la sécurité.

La bourse des produits dérivés a lancé sa propre blockchain au sein de l’écosystème Cosmos, abandonnant Ethereum dans un marché baissier.

Les analystes prédisent que le prix d’Ethereum pourrait tomber en dessous de 1 000 $ alors que le plus grand altcoin entame une tendance à la baisse.

dYdX, un grand échange décentralisé, a quitté la blockchain Ethereum au profit de Cosmos, car la plate-forme recherche la souveraineté. La bourse des produits dérivés a lancé une blockchain au sein de Cosmos et a promis la meilleure expérience aux utilisateurs.

dYdX préfère l’écosystème Cosmos à Ethereum

dYdX a récemment annoncé qu’il avait abandonné l’écosystème Ethereum et lancé sa propre blockchain au sein de Cosmos. Antonio Juliano, fondateur et PDG de dYdX, a déclaré que la nouvelle blockchain permettra à l’échange décentralisé d’offrir la meilleure expérience aux utilisateurs.

Bien que quitter la blockchain Ethereum implique une sécurité réduite, l’avantage réside dans les structures de frais personnalisées et les frais de transaction plus élevés. La plate-forme de dYdX a été construite sur Ethereum à l’aide de la solution de mise à l’échelle StarkWare, une technologie zk-rollup. Malgré le déploiement, le protocole de base était à la traîne et la concurrence d’autres écosystèmes de contrats intelligents a augmenté de façon exponentielle.

Le plan de la bourse de quitter Ethereum est considéré comme une preuve que «l’ordinateur mondial» est à la traîne. Des concurrents comme Cardano, Solana, Polkadot et Avalanche évoluent rapidement pour offrir aux projets les solutions qu’ils recherchent en termes de traitement plus rapide des transactions et de réduction des coûts.

Ethereum n’est plus assez rapide pour répondre à la demande de l’écosystème DeFi en croissance rapide. Parmi les projets DeFi, dYdX a été reconnu comme l’échange qui facilite les gros échanges sans glissement.

Les teneurs de marché automatisés comme Uniswap et SushiSwap subissent un glissement, une bizarrerie courante pour les plateformes DeFi. Cependant, dYdX évite les dérapages en utilisant un carnet de commandes traditionnel pour faciliter les échanges et relie directement les acheteurs et les vendeurs de jetons et de contrats.

dYdX est une bourse préférée des investisseurs institutionnels.

dYdX a choisi la souveraineté plutôt que la sécurité

L’écosystème Cosmos est considéré comme le bon choix pour les blockchains conçues pour des cas d’utilisation spécifiques. Plutôt qu’une blockchain spécifique, Cosmos est une famille de blockchains, et il facilite une communication et des échanges rapides et efficaces. Par conséquent, dYdX a désormais la liberté de configurer des paramètres spécifiques à un cas d’utilisation donné.

Les créateurs de dYdX pensent que la nouvelle chaîne permettra à la bourse de mieux optimiser et gérer le carnet de commandes à mesure que la plateforme se développe. Ethereum offre une sécurité des applications décentralisées étendue à l’ensemble de l’écosystème, quelle que soit la fonction de la dApp. Cependant, cela ne permet pas à un échange la liberté d’ajuster les frais de transaction proportionnellement à la taille.

Dan Edlebeck, fondateur de Sei Network basé sur Cosmos, aurait déclaré :

Vous pouvez garantir que vous contrôlez davantage votre chaîne elle-même.

Les analystes prédisent que le prix d’Ethereum chutera à 830 $

Les analystes de Netcost-Security ont évalué le graphique des prix Ethereum et ont prédit une chute sous le niveau de 1 000 $. Les analystes pensent que le niveau de 830,93 $ pourrait entrer en jeu, un support clé pour Ethereum. Le prix de l’Ethereum pourrait chuter de 30 % supplémentaires dans le bain de sang actuel.

@Phoenix_Ash3s, un analyste crypto de premier plan, estime que le prix d’Ethereum doit se maintenir au-dessus de 1 000 $ pour une inversion. Une baisse en dessous de 1 000 $ pourrait impliquer la poursuite de la tendance à la baisse.

Tableau des prix ETH-USDT