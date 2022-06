Avec Grayscale poursuivant la SEC, comment le prix Dogecoin et les marchés de la crypto vont-ils réagir ? | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin se resserre entre les EMA de 8 jours et de 34 jours, indiquant qu’un mouvement volatil est en route.

Une hausse de 20 % à 0,082 $ semble probable pour DOGE si les haussiers prennent le contrôle de ladite cassure.

Grayscale a annoncé plus tôt dans la journée qu’il avait intenté une action en justice contre la SEC pour avoir refusé une cotation spot Bitcoin ETF.

Le prix du Dogecoin a connu un rebond massif la semaine dernière, mais a récemment reculé en raison de l’état du marché. Depuis lors, DOGE essaie de trouver une base stable pour la prochaine étape. De l’autre côté de l’écosystème, Grayscale, une société d’investissement institutionnelle populaire et un gestionnaire d’actifs en monnaie numérique, a intenté une action en justice contre la Securities and Exchange Commission (SEC) pour avoir refusé la conversion de Grayscale Bitcoin Trust en un ETF Bitcoin spot.

Grayscale met SEC sur le stand

Au 30 juin, Michael Sonnenshein, le PDG de Grayscale a annoncé avoir poursuivi la SEC pour avoir refusé les applications Bitcoin ETF. Cette évolution intervient après que les régulateurs ont rejeté la demande de la société de convertir leur confiance en ETF Bitcoin au comptant.

De plus, la SEC a également repoussé plusieurs dépôts d’ETF au cours des dernières années en invoquant des préoccupations telles que la manipulation du marché, le manque de liquidité, etc.

En conséquence, Grayscale a intenté une action en justice contre la SEC auprès de la Cour d’appel des États-Unis à Washington DC pour revoir l’ordonnance de la SEC. L’affaire affirme également que le régulateur a violé la loi sur la procédure administrative et la loi sur la bourse des valeurs mobilières.

Dans une annonce récente, Grayscale a déclaré qu’il,

croit au mandat de la SEC de protéger les investisseurs, de maintenir des marchés équitables, ordonnés et efficaces et de faciliter la formation de capital – et nous sommes profondément déçus et en désaccord avec véhémence avec la décision de la SEC de continuer à empêcher les ETF Bitcoin spot de venir sur le marché américain

Malgré ce déménagement d’une société de cryptomonnaie, la réaction des marchés est restée modérée. Le prix du Bitcoin oscille toujours sans direction autour du niveau psychologique de 20 000 $. Le prix Dogecoin, cependant, montre des signes qu’il veut augmenter.

Le prix Dogecoin signale son intention

Le prix du Dogecoin a augmenté d’environ 60 % entre le 19 juin et le 26 juin et a atteint un sommet à 0,078 $, juste en dessous de la barrière de résistance à 0,082 $. Cette tendance haussière massive a fait face à l’épuisement avant de retester un obstacle crucial, entraînant un retracement de 18 %.

La correction a été soutenue par la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 8 jours. DOGE se négocie actuellement au-dessus de l’EMA de 8 jours à 0,067 $ et de l’EMA de 34 jours à 0,072 $. Au fur et à mesure que la pièce de monnaie est enroulée, la possibilité d’un mouvement volatil semble plus probable.

En supposant que la cassure favorise le taureau, le prix du Dogecoin peut remonter de 20 % pour retester l’obstacle de 0,082 $. La hausse pourrait être plafonnée ici, mais une résurgence de la pression d’achat qui transforme ce niveau en un plancher de support signalera que les haussiers en veulent plus.

Dans ce cas, DOGE pourrait parcourir 34 % supplémentaires pour retester le plafond de 0,109 $. Cette montée en puissance, au total, constituerait un gain de 60% et est probablement là où le prix du Dogecoin forme un sommet local.

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour

D’autre part, si le prix Dogecoin produit un chandelier quotidien proche en dessous de 0,048 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière de DOGE. Ce scénario pourrait encore évoluer vers des vendeurs prenant le contrôle et faisant chuter la pièce meme de 70 % à 0,014 $.