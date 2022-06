Nouvelles astucieuses : Sandbox LAND sur Polygon, ETH gagne une perte fiscale et plus encore… | Cryptomonnaie

Un commerçant NFT a réussi une supposée « masterclass » d’amortissement fiscal en réservant un bénéfice de 74,2 ETH pour une perte de 52 000 $, et la société d’impression à la demande Pixels.com a déployé le support NFT merch.

Plate-forme de jeu Metaverse populaire basée sur Ethereum, The Sandbox a dévoilé un pont qui permet aux utilisateurs de transférer leurs jetons NFT LAND virtuels et SAND natifs vers le réseau de couche 2 Polygon (MATIC).

Alors que The Sandbox vivra principalement sur Ethereum, la plate-forme a souligné que la réalisation de transactions SAND et LAND sur Polygon entraînera des frais de gaz inférieurs, des vitesses de transaction plus rapides et des interactions plus vertes sur la blockchain.

La société a déclaré via Twitter le 29 juin qu’elle était maintenant prête à commencer à déployer LAND sur Polygon, et les utilisateurs pourront recevoir un cashback de 10 mSAND d’une valeur d’environ 10,60 $ sur LAND porté sur la couche 2.

Nous sommes prêts à déployer LAND pour @0xPolygon Chaque LAND ponté accorde un cashback de 10 mSAND !

Les multiplicateurs LAND sur les deux programmes de jalonnement mSAND sont de retour !

Les multiplicateurs LAND sur les deux programmes de jalonnement mSAND sont de retour !

Les ventes de LAND et les fonctionnalités de jalonnement de LAND (sur Polygon) arrivent bientôt !

mSAND est le nouveau ticker pour les jetons SAND basé sur Polygon, et a un prix identique à celui de SAND basé sur Ethereum. Dans le cadre de la mise en service du pont, The Sandbox déploiera bientôt deux programmes de jalonnement pour LAND et mSAND, et une nouvelle baisse des ventes de LAND sur Polygon.

Le pont vers Polygon et les nouveaux programmes de jalonnement sont en cours depuis décembre 2021, et la société a déclaré dans un article de blog que « 300 000 mSAND seront injectés » dans le pool de jalonnement mSand/MATIC chaque semaine, plus un bonus de 200 000 mSAND pour le quatre premières semaines pour encourager l’adoption précoce. Le pourcentage spécifique de récompenses de jalonnement n’a cependant pas encore été détaillé.

Selon les données de CoinGecko, SAND a augmenté de 12,9 % au cours des sept derniers jours pour s’établir à 1,06 $ au moment de la rédaction. Cependant, l’annonce liée à Polygon ne semble pas avoir eu d’impact sur le prix, car SAND a baissé de 2,4 % au cours des dernières 24 heures.

Stack ETH pour vos besoins en matière de pertes fiscales

Ryan Carson, le fondateur du fonds de capital-risque NFT 121G, a réussi une «classe de maître» en vendant Moonbird NFT # 6969 pour une perte de 52 000 $ selon le commerçant NFT OxQuit, car il représentait un gain majeur de 74,2 ETH tout en représentant une déduction fiscale au en même temps.

Carson, l’ancien COO du projet Moonbirds, a initialement acheté le NFT pour 69,49 ETH le 16 avril alors qu’il valait 212 000 $. Le 29 juin, Carson a vendu le NFT pour 143,69 ETH, d’une valeur d’environ 160 000 $.

En tweetant à ses 54 900 abonnés le 30 juin, OxQuit, qui semble posséder un Bored Ape Yacht Club NFT, a qualifié cette décision de « classe de maître sur la façon d’empiler les ETH tout en réservant une perte fiscale ».

Cependant, tout le monde n’était pas d’accord, avec le commentaire autoproclamé de NFT degen HollanderAdam :

Ou il aurait pu tout simplement ne pas acheter l’oiseau. J’ai attendu et acheté 143 ETH aujourd’hui pour 160 000 $. Et puis avait 52 000 $ supplémentaires sur son compte.

Dans l’état actuel des choses, Carson aurait besoin d’une augmentation de 32,5% du prix des ETH pour sa stratégie de hodling des ETH pour le revoir dans le vert, même s’il serait toujours redevable de l’impôt sur les plus-values ​​s’il vendait.

Pixels.com lance la prise en charge du merchandising NFT

Le 29 juin, le géant du marché de l’impression à la demande Pixels.com a lancé un nouveau service NFT qui permet aux propriétaires de copier et coller leur adresse de portefeuille et de transformer rapidement leurs illustrations symboliques en merch.

Le service est conçu pour les détenteurs de NFT basés sur Ethereum et fonctionne en permettant à Pixels de récupérer l’illustration NFT, puis de générer des « aperçus photoréalistes en 3D de chaque produit disponible » sur le site Web. Pixels propose des produits personnalisables allant des t-shirts aux impressions sur toile et à la papeterie.

Les entreprises d’impression à la demande sont un outil pratique pour les artistes et les créateurs de contenu, car elles leur permettent d’externaliser l’ensemble du processus de fabrication et d’expédition des marchandises.

Snoop Dogg dit que l’hiver crypto est « génial »

Le rappeur emblématique et collectionneur passionné de NFT, Snoop Dogg, a exprimé sa gratitude pour l’hiver crypto actuel, car il élimine les mauvais joueurs dans l’espace et entraînera de «grandes choses» à l’avenir.

S’adressant à CNBC lors de NFT.NYC la semaine dernière, Snoop a déclaré que le marché baissier actuel a « éliminé toutes les personnes qui n’étaient pas censées être dans l’espace et qui abusaient des opportunités qui s’y trouvaient ».

Le rappeur a poursuivi en suggérant que la plupart des projets et des entreprises qui survivront au carnage offriront pour la plupart de bons produits :

Maintenant, cela va apporter de bonnes affaires, et à l’avenir, lorsque le marché reviendra, il n’y aura que de grandes choses à choisir.

Autres nouvelles intéressantes

La société d’analyse de blockchain Flipside Crypto a lancé un kit de développement logiciel (SDK) en ligne appelé ShroomDK, qui est basé sur des jetons non fongibles (NFT) et fournit un moyen automatisé d’extraire des données de blockchain « complètes » via un logiciel.

Le directeur général catalan de l’innovation, Daniel Marco, a révélé que le gouvernement travaillait à la construction d’un métaverse catalan appelé le Cataverse.