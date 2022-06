Grayscale lance une contestation judiciaire du rejet de l’ETF spot Bitcoin | Cryptomonnaie

Grayscale a annoncé une contestation judiciaire du dernier rejet de sa demande de conversion du Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin au comptant par la Securities and Exchange Commission.

Il a annoncé que son stratège juridique principal, ancien solliciteur général des États-Unis et associé chez Munger, Tolles & Olson, Donald B. Verrilli, Jr. avait déposé une requête en révision auprès de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia.

Selon un dossier déposé par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières le 29 juin, la demande a été rejetée « pour protéger les investisseurs et l’intérêt public » parce que la proposition n’a pas démontré comment elle est « conçue pour empêcher les actes et pratiques frauduleux et manipulateurs ».

Une décision similaire a également été prise mercredi concernant le produit négocié en bourse (ETP) Bitcoin de Bitwise pour les mêmes raisons.

Grayscale Investments, qui a 12,92 milliards de dollars d’actifs sous gestion dans son GBTC, attendait une décision de la SEC de convertir son trust phare Bitcoin en un ETF au comptant depuis le dépôt de sa demande auprès du régulateur le 19 octobre 2021.

La décision est rendue une semaine entière avant la date limite du 6 juillet.

Plus tôt ce mois-ci, Grayscale a annoncé qu’il avait embauché un ancien solliciteur général américain Donald B. Verrilli Jr. en vue d’un éventuel conflit juridique avec la SEC au sujet de sa candidature si elle était rejetée.

Parmi les autres avocats de la gamme juridique de Grayscale figurent les avocats de Davis Polk & Wardwell LLP et son avocat interne, dont Craig Salm, qui occupe le poste de directeur juridique.

En mars, le PDG de Grayscale, Michael Sonnenshein, a déclaré à Bloomberg que son entreprise envisagerait une action en justice en vertu de la loi sur la procédure administrative (APA) si la demande de son ETF Bitcoin Spot était refusée par le régulateur financier.

Mercredi, James Seyffart, analyste ETF chez Bloomberg Intelligence, a déclaré à ses 19 400 abonnés sur Twitter que la décision de la SEC sur les deux ETF était intervenue plus tôt qu’il ne le pensait, mais qu’elle était attendue.