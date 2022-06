La SEC rejette l’application spot Bitcoin ETF de grayscale | Cryptomonnaie

Grayscale a déclaré qu’il était prêt pour « tous les scénarios possibles après la décision ».

La demande de Grayscale Investments pour convertir son Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) de 13,5 milliards de dollars en un ETF bitcoin au comptant a été rejetée par la SEC mercredi malgré les efforts considérables de la société pour obtenir l’approbation (Grayscale appartient à Digital Currency Group, qui est également le société mère de CoinDesk).

La SEC a déclaré dans son dossier que la demande n’avait pas répondu aux questions de la SEC sur la prévention de la manipulation du marché, ainsi qu’à d’autres préoccupations.

La décision rejoint le rejet par la SEC mercredi de la demande de Bitwise pour l’approbation d’un ETF bitcoin au comptant.

Comme Bitwise, Grayscale a initialement déposé sa demande en octobre dernier, mais la décision a été retardée à plusieurs reprises car la SEC a demandé des informations supplémentaires et des commentaires au public. La date limite finale pour que la SEC rende une décision sur la candidature de Grayscale était le 6 juillet.

Les partisans d’une approbation spot bitcoin ETF ont fait valoir que le produit offrirait un moyen peu coûteux et facilement accessible aux particuliers et aux institutions d’investir dans le bitcoin. Et l’optimisme concernant une approbation a commencé à croître après l’approbation de plusieurs ETF basés sur des contrats à terme sur bitcoin l’automne dernier, puis celle de deux autres approbations d’ETF à terme plus tôt cette année sur la base du Securities Exchange Act de 1934, le même acte que les ETF spot bitcoin ont été déposée sous.

Pour sa part, Grayscale a soutenu avec force qu’il est incohérent d’approuver un ETF basé sur des contrats à terme sur bitcoin mais de ne pas en autoriser un basé sur l’investissement sous-jacent.

Certains de ses efforts ont inclus le marketing pour exhorter les membres du public à exprimer leur soutien à la SEC, une réunion de mai avec la SEC et le renforcement de son équipe juridique avec l’ajout de Donald B. Verrilli Jr., qui a précédemment occupé le poste de solliciteur général de l’administration Obama.

Le refus est un coup dur non seulement pour Grayscale, mais pour l’ensemble de l’industrie de la cryptomonnaie après une longue campagne dans l’espoir de prouver à la SEC que le produit contenait des protections suffisantes pour les investisseurs.

Cependant, peu d’analystes et d’observateurs anticipaient une approbation, notant que le président de la SEC, Gary Gensler, a toujours voulu voir plus de surveillance des échanges cryptomonnaies avant d’approuver un ETF bitcoin au comptant.

Les investisseurs et les observateurs de la cryptomonnaie vont maintenant se concentrer sur ce que Grayscale peut et fera maintenant pour obtenir l’approbation d’une conversion. Le PDG Michael Sonnenshein a déclaré le 27 juin que la société « se préparerait à tous les scénarios possibles après la décision ». Et à cette même date, Grayscale a déclaré qu’il travaillerait avec les teneurs de marché Jane Street et Virtu Financial pour aider à convertir GBTC en ETF si sa demande était approuvée.

GBTC se négociait avec une décote d’environ 29% par rapport à la valeur liquidative avant le refus, contre 34% la semaine précédente.