Le prix de Safemoon avertit-il les investisseurs d’une future traction de tapis ? | Cryptomonnaie

Le prix de Safemoon ne parvient pas à sortir d’un canal parallèle descendant.

Le prix SFM a connu un croisement mortel des moyennes mobiles simples sur 8 et 21 jours.

L’invalidation de la tendance baissière dépend d’une cassure au-dessus du canal parallèle actuellement positionné à 0,0006050 $.

Le prix de Safemoon montre des signes d’échec. Une baisse supplémentaire est attendue à moins que les haussiers ne puissent franchir la ligne de tendance descendante.

Le prix de Safemoon semble fatigué

Le prix de Safemoon pourrait connaître une baisse plus importante alors que les traders sont testés au niveau psychologique de 0,0005000 $. Les traders ont établi un fort rallye au cours de la deuxième semaine de juin. Le 15 juin, une grande bougie engloutissante haussière a percé le canal parallèle descendant. Malheureusement, la cassure de la tendance ne s’est pas poursuivie, les baissiers ayant maintenant reconquis les prises de bénéfices. consolidation franchissant plus de 50% de l’ensemble du rallye.

Le prix de Safemoon se négocie actuellement à 0,0004856 $. Une cassure en dessous de 0,00050000 $ pourrait devenir le catalyseur pour envoyer le prix de Safemoon encore 20 % plus bas dans les niveaux de 0,0004000 $. Les moyennes mobiles sur 8 et 21 jours offrent une convergence des perspectives baissières, car un croisement de la mort a été observé sur le graphique sur 3 jours. Les traders devront intervenir très bientôt pour s’opposer à la disparition du prix Safemoon, car les croix de la mort sont connues pour produire une action de prix erratique et abrupte sur le marché des crypto-monnaies.

Graphique SFM/USDT sur 3 jours

L’invalidation de la tendance baissière reste une brèche et clôture au-dessus du canal parallèle descendant actuellement positionné à 0,0006050$. Si les haussiers parviennent à vaincre cette barrière critique, le sommet de 0,0010358 $ de mai sera une cible haussière potentielle entraînant une augmentation de 110 % par rapport au prix actuel de Safemoon.