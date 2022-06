Prédiction du prix du Bitcoin : Un couteau qui tombe ou l’épée de Michael Saylors dans la pierre ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin revisite les niveaux de 19 000 $, ce qui inquiète les day traders.

MicroStrategy de Michael Saylor achète 480 Bitcoins cette semaine et a maintenant plus de 130 000 Bitcoins dans son portefeuille.

L’invalidation du compte macro haussier reste de 13 880 $.

Le prix du bitcoin montre des signaux inquiétants, car les baissiers ont récemment rejeté l’ascension de 22 000 $. Il semble que l’argent intelligent veuille négocier la monnaie numérique peer-to-peer à un prix beaucoup plus bas.

Le prix du Bitcoin est un couteau qui tombe pour certains et une épée dans la pierre pour d’autres

Le prix du Bitcoin raconte deux histoires opposées à la fois. Pour les traders, les signaux haussiers semblent peu fiables, seulement pour être de courte durée et causer beaucoup de douleur. Les traders profitent de retracements et de contrefaçons à action rapide. Les chasses à la liquidité sur ce marché sont beaucoup trop courantes. Pour les investisseurs ayant une perspective à long terme, le prix réduit du Bitcoin est attrayant et pourrait générer des gains exponentiels d’environ 80 000 $ dans les années à venir. Il ne peut y avoir qu’un seul vainqueur de la bataille en cours entre les défenseurs de la cryptomonnaie et les traders avertis en quête d’inflation, mais à l’heure actuelle, on ne sait pas qui sera le vrai roi Arthur destiné à manier «Excalibur» de Bitcoin.

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement à 20 078 $. Le mercredi 29 juin, les baissiers ont réussi à franchir la barrière des 20 000 dollars, renvoyant le prix du BTC à 19 827 dollars. Le PDG de MicroStrategies, Michael Saylor, faisait partie des traders courageux qui sont venus retirer le prix Bitcoin inférieur à 20 000 $ de sa disparition. Les transactions Blockchain montrent que Saylor accumule 480 Bitcoins supplémentaires dans le portefeuille MicroStrategy. MicroStrategy possède désormais plus de 130 000 bitcoins alors que Saylor reste optimiste malgré le sentiment général du marché de détail atteignant de nouveaux plus bas historiques sur l’indice de peur et de cupidité en juin

Graphique BTC/USDT sur 4 jours

D’un point de vue technique, Michael Saylor a raison. Le prix du bitcoin a toujours une macro-tendance à la hausse qui ne sera invalidée qu’en dépassant les 13 880 $. L’indice de force relative contredit cette idée car l’indicateur reteste actuellement un creux historique de 2019 sur le graphique à 4 jours. Si les traders dépassent 13 880 $, un marché baissier pluriannuel s’ensuivra probablement, avec des objectifs inférieurs aux creux pandémiques de 2020 à 3 850 $, entraînant une baisse de 80 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.