Pourquoi les traders se précipitent pour sortir des positions sur le prix ADA de Cardano | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano fait un nouveau plus bas pour la semaine.

Le prix ADA pourrait même glisser davantage et imprimer un nouveau plus bas pour juin.

Si les vents contraires gagnent en force, attendez-vous à voir un test à 0,35 $, perdant 26 % en valeur.

Le prix Cardano (ADA) a fait l’objet d’un examen des performances au début de l’été. Les traders ADA rentrent chez eux avec un tableau de bord pas si bon, et la sous-performance pourrait réduire le financement des vacances pour la crypto-monnaie. Alors que la mi-année s’annonce nerveuse, dominée par des thèmes géopolitiques et macroéconomiques, les prix ADA ne semblent pas prêts à profiter d’un été au soleil.

Le prix ADA devrait chuter de 22%

Le prix Cardano rentre chez lui sans un bon rapport de performance avant les vacances d’été. Un bon nombre de D et de F figurent sur la carte de pointage alors que les investisseurs vérifiant leurs soldes découvrent qu’ils ont versé plus d’argent qu’ils n’en ont reçu en retour au cours des derniers mois. Les investisseurs sont susceptibles de remanier leurs portefeuilles pour l’été et de réduire leur participation dans Cardano s’ils ne la jettent pas en totalité.

Le prix ADA est donc mis en place pour une baisse progressive vers 0,424 $, imprimant un nouveau plus bas pour juin, puis le S1 mensuel à 0,372 $. Ce niveau pourrait signifier un danger car il s’agit de la dernière ligne de défense pour le prix de l’ADA avant d’ouvrir un pâturage où les traders pourraient tirer le prix de l’ADA vers une perte de 70 %, en imprimant 0,111 $ sur le tableau de bord. Attendez-vous à ce que ce dernier scénario se déroule à la suite d’un resserrement monétaire supplémentaire et plus rapide de la part de la Fed ou de représailles de la Russie contre un pays de l’UE en réponse au renforcement des forces de l’OTAN à la frontière orientale.

Graphique journalier ADA/USD

Le Saint Graal qui pourrait sauver le prix de Cardano d’un nouveau ralentissement pourrait être soit que les États-Unis frappent enfin une récession, soit que les crypto-monnaies commencent à se disloquer des marchés mondiaux plus larges. Cela ne viendrait que des commerçants indépendants absorbant le poids des fonds spéculatifs et du positionnement institutionnel. Dans un tel scénario, le prix de l’ADA pourrait progresser alors que les marchés mondiaux s’effondrent et pourrait atteindre 0,55 $, pour tenter de briser les chaînes de la croix de la mort, en se négociant au-dessus de la moyenne mobile simple de 55 jours.