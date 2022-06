Méfiez-vous du prix Ethereum car les indicateurs techniques indiquent moins de 1 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum voit les détenteurs de longue date coincés dans un piège à traders.

Le prix des ETH fait face à des vents contraires provenant de vents arrières qui s’embrasent à nouveau à la cloche de clôture américaine.

Attendez-vous à voir les pertes augmenter à nouveau avec un éventuel nouveau test du plus bas de cette année.

Le prix de l’Ethereum (ETH) révèle une image pas si brillante pour les traders cette semaine, à la fois d’un point de vue technique et en raison de la montée en flèche des risques extrêmes. Comme les haussiers n’ont pas pu gérer une clôture au-dessus d’un obstacle technique crucial, l’action des prix a encore glissé vers le bas et s’est éloignée de la barrière historique essentielle. Plus de pertes sont sur la table si les risques extrêmes existants sont aggravés par les représailles russes. Cela déclencherait à son tour une vente massive dans l’action des prix des ETH.

Le prix de l’ETH n’est apparu que pour reprendre son souffle

Le prix d’Ethereum est en mauvaise posture à la fois techniquement et à cause des vents contraires géopolitiques qui pèsent sur l’action des prix. D’un point de vue technique, le piège haussier du 26 juin a pris au piège de nombreux traders essayant de s’impliquer dans l’évasion qui s’est avérée fausse et a rapidement conduit à une compression à la baisse. La communication du jour au lendemain de l’OTAN selon laquelle les forces militaires seront doublées en Europe de l’Est et les États-Unis s’engageant à construire une base permanente en Pologne ont accru le stress et les craintes d’une guerre froide et d’éventuelles représailles de la Russie lors d’une attaque de panique.

Le prix de l’ETH devrait donc chuter de 1 243,89 $ à 883,60 $ et éventuellement tester un nouveau plus bas pour l’année. Ce faisant, 830,93 $ reviendront en jeu et pourraient être testés pour le support. Cela indiquerait 30% supplémentaires de pertes ajoutées à l’action déjà battue des prix des ETH.

Graphique journalier ETH/USD

Alors que les matières premières se corrigent, tous les secteurs ont connu leur moment de « marché baissier » et, à ce jour, les investisseurs pourraient commencer à acheter la baisse. Cela indiquerait plus de rentrées de fonds alors que l’évolution des prix continue de baisser, mais à un rythme beaucoup plus lent. Cela pourrait conduire à un revirement lent mais sûr et revenir au-dessus de 1 243,89 $. Alors que les achats persistants se poursuivent, le prix pourrait encore augmenter et pourrait mettre le cap sur 1 400 $ comme cible intermédiaire.