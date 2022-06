Alors que les troupes de l’OTAN doublent, l’armée des traders aussi dans XRP | Cryptomonnaie

Les retours de prix Ripple après un test raté de 0,3710 $ ont déclenché un piège haussier.

Le prix XRP devrait faire un swing trade et atteindre 0,3043 $.

En fonction de la réponse russe au renforcement des troupes de l’OTAN, ainsi que de la force du dollar, le prix du XRP pourrait chuter de 48 %.

Le prix Ripple (XRP) revient avec une gueule de bois après une fête de très courte durée au cours de laquelle il est passé de 0,3043 $ à 0,3710 $ et a enregistré des gains de 21 %. Bien que les traders aient temporairement poussé le prix au-dessus de 0,3710 $, cela s’est avéré être une fausse cassure et a finalement clôturé le jour ci-dessous, attrapant beaucoup de traders dans un piège à traders dans le processus. Ces positions longues sont maintenant entraînées à la baisse dans une compression exacerbée par une flambée nocturne des risques extrêmes géopolitiques et macroéconomiques.

Le prix XRP risque de trébucher vers 0,1737 $

Les commerçants de Ripple n’ont pas bien dormi lorsque les gros titres ont fait la une des médias sociaux selon lesquels la Suède et la Finlande seraient autorisées à rejoindre l’OTAN après que la Turquie ait retiré son veto. Sur la base de ces commentaires, un engagement a été pris de doubler le nombre de forces militaires aux frontières orientales avec la Russie. Les marchés ont été immédiatement secoués, les indices boursiers perdant leurs bénéfices, chutant près de la cloche de clôture et la force du dollar entrant en jeu, ce qui en fait un double vent contraire pour le prix Ripple à affronter ce matin.

Le prix du XRP a déjà baissé de 0,3710 $ et perdu environ 10 %, car une nouvelle poursuite est inévitable, la force du dollar se dirigeant vers un deuxième jour de bourse. Une plus grande force du dollar fera à nouveau sortir tout l’argent des crypto-monnaies et verra plus de fuite vers des refuges et de l’argent, asséchant le financement du XRP. Attendez-vous à voir une certaine nervosité autour de 0,3043 $, car une cassure en dessous ouvrirait la voie à une nouvelle baisse vers 0,1737 $.

Graphique journalier XRP/USD

Il est difficile de rechercher une raison ou un élément fondamental qui soutiendrait les crypto-monnaies. Cependant, avec la persistance de ces risques extrêmes, un autre passage à vide comme celui que les marchés ont connu la semaine dernière ou une dislocation pourrait apporter un certain soutien. Le prix du XRP aurait alors une certaine marge de manœuvre pour revenir à 0,3710 $ et éventuellement atteindre 0,4000 $ autour de la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours.