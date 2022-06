Coinbase Commerce ajoute la prise en charge de Dogecoin et Shiba Inu, les pièces meme ne parviennent pas à récupérer | Cryptomonnaie

Coinbase Commerce, la branche e-commerce de l’échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis, a récemment ajouté la prise en charge de Dogecoin et Shiba Inu.

Les utilisateurs peuvent désormais envoyer des paiements Dogecoin et Shiba Inu instantanés et gratuits aux commerçants gérés par Coinbase.

Le prix du Dogecoin n’a pas réussi à se remettre de sa chute, enregistrant des pertes à deux chiffres dans un bain de sang crypto.

Coinbase Commerce a ajouté les crypto-monnaies Dogecoin et Shiba Inu sur le thème de Shiba-Inu à sa plate-forme pour les utilisateurs. Malgré la hausse de l’utilité, le prix du Dogecoin a poursuivi sa tendance à la baisse, affichant des pertes de 10 % du jour au lendemain.

Les paiements Dogecoin instantanés et gratuits arrivent sur Coinbase Commerce

Coinbase Commerce a annoncé deux mises à jour importantes de sa plateforme. Les utilisateurs de Coinbase peuvent désormais profiter des paiements gratuits et instantanés de l’échange aux marchands du réseau de la plateforme. Par ailleurs, la bourse a annoncé l’ajout de sept nouvelles crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, USD Coin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, DAI, USD Tether, Apecoin et Shiba Inu.

Les marchands sont libres de gérer les crypto-monnaies qu’ils sont prêts à accepter, de désactiver celles qu’ils ne souhaitent pas accepter et de choisir de conserver ou de convertir automatiquement les soldes de crypto en USD. La plate-forme supprime les frictions et augmente la flexibilité des paiements cryptomonnaies des deux côtés de l’écosystème, franchissant une nouvelle étape vers l’adoption généralisée des pièces de monnaie sur le thème Shiba-Inu Dogecoin et Shiba Inu.

Le prix du Dogecoin chute de 10% du jour au lendemain

Le prix du Dogecoin a connu une baisse malgré le pic de l’utilité de la pièce meme. Coinbase Commerce a renforcé l’utilité de la pièce meme et a permis aux utilisateurs d’effectuer des paiements Dogecoin instantanés et gratuits aux marchands sur la plate-forme.

Les analystes ont évalué le tableau des prix Dogecoin et ont noté que la pièce meme pourrait poursuivre sa tendance à la baisse vers un creux de 14 mois de 0,049 $. Les analystes ont noté que le prix du Dogecoin est toujours à 91,1 % de son sommet historique de 0,73 $ il y a un an.

Les analystes de Netcost-Security pensent que Dogecoin devrait figurer sur les listes de surveillance des commerçants de crypto et a identifié des signaux d’achat sur le graphique de la pièce meme. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :