Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: de nouveaux creux pour les marchés de la cryptomonnaie en vue alors que les gains de récupération se dénouent | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin observe l’écart d’inefficacité présent jusqu’à 18 514 $ après avoir été rejeté de l’ouverture hebdomadaire.

Le prix Ethereum suivra et revisitera le niveau de support de 993 $ après une correction de 11 %.

Le prix Ripple s’est déjà effondré de 15% mais pourrait encore baisser de 5% pour retester le plancher de support de 0,319 $.

Le prix du bitcoin a fait face à une vente intense à l’approche de la récente ouverture hebdomadaire, indiquant que les investisseurs cherchent à réaliser des bénéfices. Cette baisse a également fait plonger Ethereum, Ripple et d’autres altcoins.

Le prix du Bitcoin continue de chuter

Le prix du bitcoin a chuté de 5,5 % depuis le nouveau test de l’ouverture hebdomadaire à 21 025 $ le 28 juin. L’absence de pression d’achat indique que les baissiers ont pris le contrôle. En conséquence, BTC a franchi le creux de lundi à 20 482 $ et se dirige actuellement vers le creux de lundi précédent à 19 612 $, ce qui est également l’objectif de liquidité du point de vue d’un teneur de marché.

Les investisseurs peuvent désormais s’attendre à ce que la tendance baissière se poursuive à 19 612 $. Les haussiers doivent cependant être patients, car cette correction pourrait encore baisser en raison de la présence de l’écart de juste valeur (FVG), c’est-à-dire l’inefficacité des prix, s’étendant de 18 514 $ à 19 120 $, suggérant que des prix encore plus bas sont possibles avant que le marché ne se stabilise.

Les deux tournants du prix du Bitcoin seraient de 19 612 $ et 18 514 $.

Graphique BTC/USD sur 2 heures

D’un autre côté, si le prix du Bitcoin produit un chandelier de quatre heures près de 18 040 $, cela indiquera que les vendeurs ont le contrôle. Cette évolution pourrait voir BTC atteindre de nouveaux creux autour de 15 550 $.

Prix ​​​​Ethereum prêt pour plus de bas

Le prix d’Ethereum a augmenté de 46 % entre le 19 juin et le 26 juin et a atteint un sommet à 1 284 $. Cependant, cet impressionnant rallye de récupération a également créé un double sommet, signalant une formation potentielle d’inversion de double sommet.

Depuis lors, l’ETH a chuté de 13% et devrait poursuivre sa tendance à la baisse tant que BTC continuera de faire de même. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’Ethereum atteigne le niveau de support de 993 $.

Dans certains cas, le jeton de contrat intelligent pourrait balayer le creux du 19 juin à 878 $, ce qui pourrait également signaler une formation de fond. Cependant, une panne ou un chandelier quotidien proche en dessous de ce niveau indiquera que d’autres bas se profilent à l’horizon.

Ce développement pourrait voir l’ETH glisser au niveau de support de 745 $.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Alors que les choses semblent baissières, une augmentation rapide de la pression d’achat ou un changement de tendance soudain du prix du Bitcoin pourrait entraîner des changements similaires pour le prix d’Ethereum. Dans ce cas, si l’ETH produit un chandelier de quatre heures au-dessus de 1 248 $ et le transforme avec succès en un niveau de support, cela invalidera la thèse baissière.

Cette évolution pourrait faire grimper l’ETH à 1 465 $, soit la moyenne mobile exponentielle sur 34 jours (EMA).

Le prix d’ondulation fait le premier pas

Le prix Ripple semble être en tête de la vente car il a déjà chuté de 15 % par rapport à son sommet du 24 juin à 0,386 $. Cette baisse suggère qu’Ethereum et Ripple sont hautement suggestibles et sont susceptibles de suivre les traces de Bitcoin.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix Ripple poursuive cette tendance jusqu’à ce qu’il atteigne le niveau de support de 0,319 $. Une ventilation de cette barrière pourrait voir le prix XRP retester 0,292 $. Il s’agit de la dernière ligne de défense pour le jeton de remise, donc un retournement de ce pied dans un obstacle pourrait voir Ripple s’effondrer de 15 % à 0,250 $.

Graphique XRP/USD sur 4 heures

Indépendamment des perspectives baissières, si le prix Ripple produit un chandelier de quatre heures près de 0,401 $, cela créera un plus haut plus élevé et invalidera les perspectives pessimistes. Cette évolution pourrait voir le prix XRP étendre son rallye à 0,509 $.