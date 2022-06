First Mover Asia : vous vous souvenez des ICO ? Vous auriez fait fortune si vous aviez HODLé; Bitcoin slogs vers 20 000 $ | Cryptomonnaie

Les investisseurs qui ont acheté un grenier d’offres de pièces de monnaie de premier ordre il y a environ cinq ans auraient généré un rendement de 819 %, même avec le marché baissier actuel ; la plupart des cryptos sont tombés dans les échanges de mardi.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin slogs vers 20 000 $; éther et autres diapositives cryptos.

Insights: La performance des ICO de premier ordre sur cinq ans peut trouver un écho auprès des investisseurs préoccupés par le marché baissier actuel.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 20 281 $ -2,5 %

Éther (ETH) : 1 143 $ -4,9 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Terre LUNA +17,8% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Shiba Inu SHIB −9,7 % Devise Dogecoin DOGE −9,6 % Devise Décentralisé MANA −8,9 % Divertissement

Bitcoin Slogs vers 20 000 $

Tant pis pour les bons moments.

Bitcoin a plongé pour un troisième jour consécutif pour tomber dangereusement près du seuil de 20 000 $ qu’il avait éclipsé la semaine dernière et qui est devenu une barrière psychologique pour les investisseurs qui voient le marché baissier actuel s’aggraver.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à moins de 20 300 $, en baisse d’environ 2,5 % au cours des dernières 24 heures, alors que les investisseurs surveillaient le dernier afflux de données économiques décourageantes. Lundi, le rapport sur les biens durables du US Consensus Bureau a montré que les commandes en mai avaient augmenté plus que prévu, une nouvelle preuve que l’économie ne se refroidissait pas suffisamment pour que la Réserve fédérale modère sa politique monétaire actuelle.

Mardi, le Conference Board a constaté que la confiance des consommateurs dans l’économie était à son plus bas niveau depuis près de dix ans, signe de l’anxiété suscitée par la hausse de l’inflation, les troubles géopolitiques et les craintes de récession. Le rapport concorde avec la chute de l’indice du sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan à un plus bas historique la semaine dernière.

« Ce sont des temps extrêmement anxieux sur les marchés, donc les célébrations n’ont pas duré très longtemps », a écrit Craig Erlam, analyste principal du marché chez Oanda, dans un e-mail, faisant allusion aux gains récents.

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, changeait de mains en dessous de 1 200 $, en baisse de près de 5 % sur la même période. La plupart des autres cryptos majeures étaient dans le rouge avec SHIB et DOGE plongeant respectivement de près de 8% et 7% à un moment donné. Les pièces de mème populaires avaient mené les rendements du marché au cours des sept derniers jours.

Actions

Le ralentissement de Crypto a suivi les marchés boursiers, qui ont chuté pour la deuxième journée consécutive alors que les hausses de la semaine dernière s’estompaient de plus en plus en arrière-plan. Le Nasdaq, axé sur la technologie, a chuté de près de 3 % tandis que le S&P 500 a chuté de 2 % et continue de s’attarder en territoire baissier, ce qui indique qu’il a chuté d’au moins 20 % par rapport à son sommet précédent.

Mercredi, les investisseurs écouteront les déclarations sur l’économie mondiale des responsables des banques centrales qui se sont réunis lors d’un forum au Portugal. Plus tard dans la semaine, ils rechercheront une baisse des dépenses de consommation personnelle de mai (d’un mois à l’autre) et de l’indice des directeurs d’achat de juin pour le secteur manufacturier, une mesure largement surveillée de l’activité économique mensuelle publiée par l’Institute for Supply Management (ISM) à but non lucratif. .

Haut drame

Les marchés de la crypto ont vu un retour du type d’événements dramatiques qui ont déstabilisé les marchés au cours des deux derniers mois. Le PDG de l’échange de crypto à terme CoinFLEX a accusé le partisan de Bitcoin Cash et l’investisseur noté Roger Ver de lui devoir 47 millions de dollars dans le stablecoin USDC. Ver avait tweeté plus tôt mardi que « certaines rumeurs se sont répandues » selon lesquelles il avait fait défaut sur une dette envers une contrepartie ; au lieu de cela, a-t-il dit, la contrepartie « me doit une somme d’argent substantielle ».

Et après la publication d’un rapport selon lequel l’échange de crypto Huobi Global pourrait supprimer plus de 30 % de ses effectifs, un responsable de l’échange rival OKX a annoncé son intention d’augmenter ses effectifs de 30 %.

Erlam d’Oanda était pessimiste quant à la trajectoire des marchés de la cryptomonnaie dans les prochains jours « compte tenu du flux de gros titres négatifs au cours des deux derniers mois ».

« Je crains que d’autres ne suivent dans les semaines à venir et je me demande si la communauté le fait aussi, étant donné son incapacité à obtenir une traction supérieure à 20 000 $ », a-t-il écrit.

Marchés

S&P 500 : 3 821 -2 %

DJIA : 30 946 -1,5 %

Nasdaq : 11 181 -2,9 %

Or : 1 819 $ -0,2 %

Connaissances

Si vous aviez détenu certains jetons ICO Blue Chip, vous auriez gagné gros

Les offres initiales de pièces de monnaie (ICO) ont poussé le bitcoin à près de 20 000 $ en 2017. Mais, comme le savent les étudiants en histoire, bon nombre de ces projets n’étaient pas durables – où la vision ne correspondait pas à la capacité d’exécution de l’équipe – ou carrément des escroqueries. EY, qui a suivi les nombreux projets qui ont émergé de la bulle ICO, a signalé en 2018 que son portefeuille ICO était en baisse de 66 %.

« EY a constaté que seulement 29 % (25) des projets ICO de 2017 évalués par EY sont passés à des prototypes ou à des produits fonctionnels, soit une augmentation de seulement 13 % par rapport à décembre 2017. Les 71 % restants n’ont aucune offre sur le marché « , a déclaré le professionnel. entreprise de services a écrit à l’époque.

En repensant à ce secteur cinq ans plus tard, s’agissait-il vraiment d’une perte épique pour toutes les personnes impliquées ? Ou y avait-il aussi des victoires triomphales? La performance des ICO résonne fortement aujourd’hui alors que la crypto connaît son dernier marché baissier sévère.

Certes, le secteur des ICO était en proie à la fraude : la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a infligé de nombreuses accusations au cours de cette période, accusant de nombreuses équipes d’offrir des titres non enregistrés ou des cas de fraude pure et simple.

Mais c’est aussi une période où certaines des infrastructures de blockchain les plus importantes ont été développées.

Cardano, Tron, ChainLink, Filecoin, Crypto.com, Bancor. Ce sont tous des noms qui ont émergé de la bulle ICO et ont continué à construire de grands projets importants.

Flux d’ETF à vocation Bitcoin. (Glassnode)

À l’aide des données d’ICODrops, CoinDesk a constitué deux portefeuilles d’ICO : une sélection « blue chip » des 100 plus grands noms reconnaissables et une large sélection de 200 ICO.

CoinDesk a constaté que si vous deviez acheter, et HODL, une large sélection d’ICO de premier ordre (les données ont été mesurées fin mai 2022), vous auriez fait de manière spectaculaire un rendement de 819 %. Cela aurait anéanti la plupart des autres investissements que l’on aurait pu faire, y compris l’achat des actions de Nvidia, l’une des actions les plus rentables de la dernière décennie, fin 2016 ou le S&P 500 et l’indice du secteur technologique Nasdaq-100 (NDXT).

Pourquoi est-ce exactement? Parce que ces projets nécessitaient du temps pour prospérer.

Bien sûr, si vous aviez un portefeuille sans ces projets, il aurait un rendement dérisoire. Et si vous aviez un large portefeuille qui avait tout, votre rendement aurait beaucoup moins – mais toujours quelque chose à égalité avec le S&P 500.

Mesurer leur succès au cœur de l’hiver cryptomonnaie de 2018 produirait au mieux des résultats tièdes : la cryptomonnaie était une classe d’actifs avec une capitalisation boursière de 150 milliards de dollars à la fin de 2018. Aujourd’hui, même avec tous les défis présentés au cours du dernier trimestre, la cryptomonnaie représente 940 milliards de dollars. actif, et bon nombre de ces projets nés dans cette bulle sont aujourd’hui des acteurs majeurs de l’industrie. Quel excellent investissement pour les HODLers.

Événements importants

Forum de la Banque centrale européenne sur la banque centrale

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : ventes au détail en Australie (mai)

15h45 HKT/SGT (7h45 UTC) : Discours de Luis De Guindos, vice-président de la Banque centrale européenne