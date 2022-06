Nous avons trouvé des données de marché manquantes pour le prix composé ; vous ne croirez pas à quel point COMP peut rallier | Cryptomonnaie

Nous avons trouvé des données de marché manquantes pour le prix composé ; vous ne croirez pas à quel point COMP peut rallier

Le prix composé a des points de données manquants sur les principaux échanges de tradingview.

Le prix composé a un niveau d’invalidation rare de 30 %.

L’invalidation des perspectives macro haussières est une brèche en dessous de 81,25 $.

Les données sur les prix composés comportent des données critiques manquantes dans les données techniques sur les plates-formes de négociation courantes. Un scénario très haussier est dans les cartes.

Le prix composé pourrait rebondir de 1000 %

Le prix COMP de Compound pourrait être un actif numérique très favorable dans les semaines à venir. Cet article est destiné à informer les investisseurs des données exclues sur les bourses Binance, Coinbase et Kucoin de Tradingview pour des raisons qui n’ont pas encore été expliquées.

Le prix composé a montré un afflux d’intérêt car les données en chaîne montrent une accumulation massive du jeton Defi sous le capot. Les mesures en chaîne ont incité les analystes de FXstreet à rechercher des données techniques, remarquant que les bourses Binance, Coinbase et Kucoin de Tradingview n’affichaient pas les données de marché qui se sont produites à l’automne 2020.

Graphique hebdomadaire COMP-USD : Binance, Coinbase et Kucoin

Après avoir fait quelques recherches, nous avons pu trouver des informations essentielles car Cointrader.pro a toujours les données historiques de Compound intactes. Lors de l’analyse des données, il apparaît que le prix composé pourrait être l’une des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir dans une perspective à long terme. Le jeton Defi montre une grande vague d’impulsion en 5 vagues vers les sommets à 913 $, suivie d’une baisse en 3 vagues jusqu’aux niveaux de prix actuels de 114 $. Les techniques suggèrent un niveau d’invalidation de 30% d’un point de vue macro, ce qui est une rareté parmi les crypto-monnaies car le marché est dans une bataille persistante contre l’inflation.

On ne sait pas pourquoi les données de marché de Compound peuvent être manquantes et qui est à blâmer. Nous n’avons contacté aucun des tiers impliqués dans les points de données manquants. Ce qui est plus important, c’est le niveau d’invalidation pour une tendance haussière potentielle. Si les données Onchain sont correctes, une nouvelle course haussière de plus de 900 % pourrait se produire, ciblant 1 000 $ d’un point de vue macro.

L’invalidation de la tendance macro haussière sera une brèche sous le plus bas de novembre à 81,25 $. Si 81,25 $ sont dépassés, considérez le vide potentiel de la tendance haussière. Les baissiers pourraient faire baisser le prix COMP aussi bas que 30 $, ce qui entraînerait une baisse de 75 % par rapport au prix composé actuel.