Le prix de Solana montre des signes précoces de faiblesse, voici le scénario dont les investisseurs devraient être conscients | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a dépassé la moyenne mobile simple de 8 jours.

Le prix SOL a été rejeté à un niveau critique de l’indice de force relative.

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche au-dessus de 43 $.

Le prix de Solana montre les premiers signes d’une tendance baissière en cours. Le niveau d’invalidation est un déterminant essentiel de l’action future des prix.

Le prix de Solana montre une faiblesse

Le prix de Solana montre l’épuisement alors que les traders ont perdu la bataille pour la barrière de 40 $. Depuis le 13 juin, date à laquelle les plus bas ont été établis à 25,86 $, le jeton de contrat intelligent centralisé a réussi à remonter de 65 %. Maintenant, la vente en cours pourrait devenir cataclysmique, car les baissiers ont franchi la moyenne mobile simple (SMA) de 8 jours, forçant les premiers haussiers à quitter le navire. L’indice de force relative déjoue un mouvement baissier sournois en cours alors que la vente s’est produite directement au niveau 65 des vendeurs.

Les prochaines zones de support haussières du prix de Solana doivent tenir, sinon les creux du 14 juin à 25,86 $ pourraient être désastreusement dépassés. Une rupture du plus bas pourrait induire une frénésie baissière avec des cibles aux alentours de 10 $. Un outil de rejet de Fibonacci entourant le plus bas du 13 juin et le récent plus haut du 24 juin de 42,94 $ montre le niveau de retracement de 61,8 % au niveau de prix de 31 $. Les traders devraient considérer cela comme la zone de support haussière finale. Une clôture en dessous de 31 $ alimentera une confiance baissière et un afflux de traders baissiers sur le marché pour cibler le plus bas du 13 juin.

Graphique SOL/USDT sur 3 heures

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche au-dessus de 43 $. Si les traders peuvent conquérir ce niveau, ils pourront peut-être se propulser dans la zone de prix de 50 $, ce qui entraînera une augmentation de 40 % par rapport au prix actuel de Solana.