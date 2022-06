Le prix du Dogecoin sera de 0,01 $ ou 1,00 $ d’ici la fin 2022, voici pourquoi | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin revient à 0,06 $ après avoir été rejeté juste en dessous de la barrière de 0,08 $ lundi.

Le prix DOGE pointe à 0,055 $ en tant que zone de confluence baissière sur l’indicateur de projection de Fibonacci.

L’invalidation de la tendance haussière reste de 0,048 $ avec une mise en garde (lire ci-dessous).

Le prix Dogecoin pourrait être le meilleur crypto à investir en 2022, mais attraper une entrée précoce sera toujours difficile.

Le prix Dogecoin doit le faire

Le prix du Dogecoin connaît enfin le retracement attendu après avoir rallié un impressionnant 58 % depuis le creux du 18 juin à 0,048 $ jusqu’au sommet du lundi 27 juin à 0,078 $. Les perspectives du week-end mentionnaient le potentiel d’un recul avec des objectifs dans la zone de 0,055 $, alors que la célèbre pièce de monnaie pour chien commençait à montrer des symptômes d’épuisement au milieu de la consolidation du dimanche après-midi. Le mardi 28 juin, les haussiers ont finalement capitulé car les prises de bénéfices sont allées un peu trop loin, ce qui a incité les traders en petits groupes à alimenter la dynamique baissière.

Le prix Dogecoin se négocie actuellement à 0,067 $ car la barrière de 0,07 $ n’a pas été en mesure de maintenir un terrain favorable. Un outil de projection de Fibonacci entourant la baisse initiale du sommet de lundi à 0,078 $ au point de retracement le plus raide jusqu’à présent à 0,073 $ prévoit un niveau de Fib de 261,8 % dans le même voisinage de la région de 0,055 $ mentionnée dans les perspectives précédentes comme une zone de recul probable. Si les conditions du marché sont véritablement haussières, les traders peuvent rechercher un creux et la poursuite de la tendance haussière à partir de la région de 0,055 $.

Graphique DOGE/USDT sur 15 minutes

Ainsi, l’invalidation du scénario de tendance haussière reste une brèche sous le plus bas du 18 juin à 0,048 $ avec une éventualité. Les premiers traders ne devraient pas acheter le plus bas proche de 0,055 $. Laissez le prix tomber au niveau de la barrière de 0,055 $ et rejoignez une cassure de manière réaliste lorsque vous voyez le prix DOGE revenir au-dessus de 0,065 $, ou l’entrée la plus sûre est une deuxième cassure au-dessus du plus haut du lundi à 0,078 $.

Si les techniques produisent ce résultat, les haussiers devraient se réorienter en toute confiance vers 0,25 $, pour valider les objectifs macro à 1,00 $. En revanche, si une reprise en forme de V ne se produit pas près de 0,055 $, une cassure sous le creux du 18 juin de 0,048 $ sera inévitable. Les baissiers pourraient décimer le prix du DOGE jusqu’à 0,01 $, ce qui entraînerait une baisse de 70 % par rapport au prix actuel du Dogecoin.