Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Summertime bull-run un marché baissier de plusieurs années ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin se consolide toujours en dessous de la moyenne mobile simple de 200 semaines.

Le prix Ethereum trouve un support sur la moyenne mobile simple de 8 jours.

Le prix d’ondulation pourrait être menacé par un événement mortel.

Le marché de la crypto-monnaie est dans un moment charnière historique. Un bon échange pourrait combler toutes les pertes, tandis qu’un mauvais échange pourrait être catastrophique.

Le prix du Bitcoin n’a pas encore décidé

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement à 20 727 $. Les investisseurs resteront probablement à l’écart jusqu’à ce que la monnaie numérique peer-to-peer puisse dépasser la moyenne mobile simple (SMA) de 200 semaines, actuellement au prix de 22 540 $.

Le prix du bitcoin n’a pas encore conquis de terrain haussier sur l’indice de force relative et manque de volume pour justifier une tendance haussière valide. Ainsi, être un taureau précoce pourrait entraîner une perte catastrophique. Les premiers traders devraient maintenir leur niveau d’invalidation au-dessus de la moyenne mobile de 200 semaines pour éviter d’être entraînés dans une consolidation qui prend du temps.

Le premier indice pour invalider la tendance baissière sera de franchir et de clôturer au-dessus de 23 000 $. Si cet événement haussier se produit, les haussiers devraient avoir suffisamment de force pour se rallier à 31 000 $, ce qui entraînerait une augmentation de 55 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Le prix d’Ethereum semble le plus susceptible d’augmenter

Le prix Ethereum se négocie actuellement à 1 184 $, trouvant un support au-dessus du SMA de 8 jours. Le SMA de 21 jours se situe au-dessus du prix actuel du marché à 1 300 $, ce qui justifie le mouvement de prix saccadé observé fin juin. Une brèche au-dessus de la barrière de 1 300 $ pourrait être le catalyseur pour propulser le prix de l’ETH à 1 700 $ à court terme.

L’invalidation du scénario de tendance haussière est une brèche en dessous du plus bas du 18 juin à 881,50 $ avec une mise en garde. Les commerçants doivent autoriser une violation du SMA de 21 jours à 1 300 $ avant de placer une entrée. Si cet événement haussier se produit, une entrée et un stop loss ferme pourraient être placés en dessous de 881 $. N’oubliez pas qu’une rupture en dessous de 881 $ invaliderait le potentiel d’une course haussière et entraînerait une frénésie des vendeurs avec des objectifs baissiers dans la zone des 750 $. Une chute à 750 $ entraînerait une baisse de 35 % par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Graphique ETH/USDT sur 6 heures

Le prix XRP de Ripple est dans une situation difficile

Le prix XRP de Ripple pourrait tomber à de nouveaux plus bas car le jeton de remise numérique a été rejeté de la barrière de 0,38 $. Au cours du week-end, les haussiers se sont consolidés dans la zone de résistance, permettant aux traders de rejoindre la fête tôt avec optimisme après un rallye de 35 % depuis le creux du 18 juin à 0,28 $. Malheureusement, l’épuisement était trop difficile à gérer car les baissiers ont maintenant riposté et pourraient potentiellement forcer un croisement baissier de la mort des moyennes mobiles simples de 8 et 21 jours.

Le prix Ripple se négocie actuellement à 0,34 $. Les haussiers devront bientôt franchir à nouveau la barrière de 0,38 $, sinon ils auront un sérieux dilemme entre les mains, car la puissance d’un croisement de la mort pourrait envoyer le prix du XRP sous les creux du 18 juin à 0,28 $. La zone de confluence de 0,20 $ attendue depuis longtemps serait une cible baissière à haute probabilité.

L’invalidation de la tendance baissière reste supérieure à 0,4170 $. Si les haussiers peuvent percer, un rallye vers 0,51 $ se produira probablement à court terme, entraînant une augmentation de 48 % par rapport au prix Ripple actuel.

Graphique XRP/USDT sur 6 heures