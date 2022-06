C’est pourquoi les traders doivent être prudents en négociant le prix MATIC de Polygon | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon oscille entre un biseau et un fondu après avoir reçu un rejet ferme vers le haut.

MATIC pourrait rapidement baisser encore de 16% avant de trouver un support pour rebondir.

Attendez-vous à une nouvelle baisse, car un dollar plus fort pourrait être de retour à tout moment maintenant.

Les traders de Polygon (MATIC) ne doivent pas s’amuser du tout en voyant la brièveté du rallye de secours et le passage à vide qui semblait être en cours pour l’été. Au lieu de cela, pour les traders MATIC, cela doit presque donner l’impression que le vol de vacances a été annulé et que la piscine a un rat mort flottant dedans, après le rejet ferme du niveau pivot à 0,620 $. Attendez-vous à ce que la décoloration se poursuive et que le prix du MATIC baisse encore de 16% à 25% à la suite de la recherche d’un support.

Le prix MATIC de Polygon devrait baisser de 20%

Les traders polygonaux ont manqué de conviction en rejoignant le petit rallye créé dans la période difficile lorsque les marchés boursiers ont commencé à se redresser et que le dollar s’est occupé à faire sa valise pour l’été. Les traders ont été surpris lorsque – non pas la moyenne mobile simple sur 55 jours, mais le niveau pivot à 0,620 $ ont mis un plafond à tout autre mouvement à la hausse. De plus, 0,513 $ n’a pas été retenu comme support, et il semble que sa pertinence soit terminée.

Les traders MATIC sont donc obligés de regarder des niveaux inférieurs, avec 0,450 $ venant à l’esprit, un niveau plus petit à avoir marqué car il a fait sa part dans le commerce en petits groupes plus tôt la semaine dernière. Si ce niveau ne tient pas bien, il y a toujours la ligne de soutien inclinée autour de 0,410 $ qui fait l’affaire. Entre-temps, l’indice de force relative (RSI) aura plongé en dessous de 50 et s’est approché de la zone de survente, limitant de nouvelles baisses.

Graphique journalier MATIC/USD

Si le dollar cédait davantage et, par exemple, commençait à revenir au-dessus de 1,08 ou 1,10, les crypto-monnaies auraient une journée sur le terrain. Le niveau de 0,620 $ serait facilement tranché et verrait probablement l’action des prix MATIC remonter à un rythme effroyable vers 0,960 $ pour commencer à flirter avec 1,00 $. Une telle décision réduirait toutes les pertes subies de mai à aujourd’hui, et ferait même penser aux investisseurs une clôture positive de l’année pour MATIC si la tendance se poursuit.