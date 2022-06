Bank of America affirme que les préoccupations liées à l’hiver crypto n’ont pas gelé l’intérêt des investisseurs | Cryptomonnaie

Les inquiétudes concernant un soi-disant «hiver crypto» n’ont pas gelé l’intérêt des investisseurs pour le secteur, a déclaré Bank of America (BAC) dans un rapport mardi, à la suite de sa conférence Web3 & Digital Assets Day, qui a eu lieu la semaine dernière.

Les conversations avec certains des 160 clients qui ont assisté à l’événement ont clairement indiqué que « la technologie blockchain et l’écosystème des actifs numériques sont là pour rester », indique le rapport, et la banque reste optimiste quant à l’adoption des actifs numériques grand public.

La banque a déclaré que certains intervenants ont souligné que les projets les plus innovants avaient été construits lors de précédentes récessions du marché et que les baisses récentes, bien que douloureuses, sont « probablement saines pour le développement de l’écosystème à long terme ».

« L’engagement des clients continue de croître et l’accent reste mis sur le développement rapide et la nature perturbatrice de la technologie blockchain, malgré la chute des prix symboliques et les gros titres suggérant que la disparition de l’écosystème est arrivée », indique la note.

Les participants s’exprimant lors de l’événement ont déclaré que la clarté de la réglementation est essentielle pour l’engagement des institutions et des entreprises, ce qui pourrait finalement accélérer l’utilisation dans le monde réel et entraîner une adoption généralisée à mesure que la confiance des consommateurs dans le secteur augmente, ajoute la note.

Il y a consensus sur le fait que les investisseurs institutionnels et les entreprises se préparent à entrer dans l’écosystème des actifs numériques, mais restent sur la touche jusqu’à ce qu’un cadre réglementaire complet soit établi, selon le rapport.

BofA affirme que les produits d’actifs numériques pourraient attirer le premier milliard d’utilisateurs, mais que le « prochain milliard nécessitera probablement des ponts améliorés entre les écosystèmes fiat et crypto et la création d’un écosystème crypto-natif, dans lequel les individus ignorent les applications qui tirent parti de la blockchain La technologie. »

La banque réitère son point de vue selon lequel la technologie blockchain offre l’évolution logicielle la plus importante depuis Internet, ajoutant que l’écosystème émergent des applications Web3 a le « potentiel de transformer chaque industrie ».