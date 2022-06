Ce que le prix Shiba Inu doit faire pour déclencher une évasion | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu s’est négocié à la hausse, car les gros joueurs ont acheté des participations massives dans les crypto-monnaies.

Pourtant, le prix SHIB est toujours sous la pression d’un croisement de la mort, la moyenne mobile agissant comme un plafond.

Un retour à une situation dans laquelle davantage de traders sont prêts à mettre de l’argent au travail est possible.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) connaît un léger recul et pourrait encore baisser à la recherche d’un soutien après que les traders n’aient pas réussi à garder le cap lors du récent rallye et aient commencé à saisir les premiers bénéfices. Le prix SHIB pourrait perdre encore 15% avant qu’un support ne soit trouvé. Les investisseurs devront faire plus et mettre de l’argent au travail afin d’endiguer la vente et de déclencher un autre test et de dépasser la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours.

Le prix du Shiba Inu attend 55% de gains

Le prix du Shiba Inu a été sur le dos après avoir perdu le soutien d’Elon Musk, mais d’autres baleines à gros investisseurs ont repris la devise, déclenchant un rallye de secours. Cependant, cette reprise semble désormais écourtée, car les haussiers n’ont pas pu s’abstenir de prendre des bénéfices, déclenchant par inadvertance un fondu à la baisse qui n’a fait qu’inciter encore plus de haussiers à vendre leurs avoirs par crainte d’un effondrement complet du commerce. Gardez à l’esprit que le sentiment actuel sur les marchés mondiaux est encore très nerveux, où un effondrement est possible à tout moment sur fond de commentaires des banquiers centraux.

Le prix SHIB devra baisser vers 0,00000965 $ pour trouver un support. Dans un tel scénario, l’indice de force relative se sera refroidi après avoir augmenté trop brusquement trop rapidement. Attendez-vous à ce que 0,00001209 $ et le SMA de 55 jours soient cassés lors de la prochaine tentative, ouvrant une vaste zone où le prix SHIB peut remonter à 0,001708 $ et réaliser un énorme profit de 55 % dans ce mouvement.

Graphique journalier SHIB/USD

Le gros risque avec cet évanouissement est que le support à 0,00000965 $ ne tiendra pas du tout. Le RSI pourrait chuter en dessous de 50 en route vers le niveau de survente, entraînant l’évolution des prix avec lui. Cela pourrait entraîner un test des creux de 2022 et même de nouveaux creux vers 0,00000655 $, ajoutant encore 40 % de pertes au décompte.