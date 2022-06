Le hard fork Vasil de Cardano est-il un événement «vendre les nouvelles»? | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano fait face à une bataille difficile contre de multiples obstacles allant jusqu’à 0,628 $.

Une reprise rapide au-dessus de 0,487 $ sera essentielle pour déclencher une montée à 0,550 $ et une résistance ultérieure.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,435 $ invalidera la thèse haussière pour ADA.

Le prix de Cardano semble devoir faire face à une énorme pression de vente qui pourrait conduire à une action saccadée des prix. Cependant, le côté fondamental des choses semble bon pour ADA compte tenu de la récente mise à jour concernant le hard fork très attendu de Vasil.

Un pas de plus vers le hard fork de Vasil

Comme expliqué dans les articles précédents, cette mise à niveau adoptera une approche en trois volets pour améliorer la blockchain de Cardano : mise à l’échelle, capacités de contrat intelligent et latence de transmission de bloc. La première mise à jour majeure concernant cette mise à niveau a été fournie le 27 juin lorsque IOHK, l’équipe de développeurs derrière Cardano a annoncé le lancement du nœud 1.35.0.

Les Stake Pool Operators (SPO) doivent passer à la dernière version du nœud pour participer aux tests de hard fork de Vasil qui commenceront bientôt. IOHK CTO Romain Pellerin a annoncé,

Nous avons atteint 50 % de la participation contrôlée par les nœuds 1.35.0 sur le testnet #Cardano, 25 % de plus à parcourir

Lorsque ce nombre atteint 75%, l’événement hard fork Vasil peut avoir lieu sur le testnet Cardano. Au 28 juin, ce nombre s’élève actuellement à 53,2 %, ce qui suggère qu’il y a encore un long chemin à parcourir.

Le prix de Cardano face aux blocages

Le prix de Cardano tente de surmonter son obstacle immédiat à 0,488 $, c’est-à-dire la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours (EMA). ADA se négocie entre les EMA de 8 jours et de 34 jours depuis le 24 juin et le reste depuis le 28 juin.

Cependant, la récente reprise au-dessus de l’ouverture hebdomadaire à 0,484 $ suggère que les haussiers sont sous contrôle.

Le rallye qui en résulte est susceptible de propulser le prix de Cardano à 0,550 $, ce qui est juste au-dessus de l’EMA de 34 jours. Surmonter ces deux blocages placera ADA contre l’EMA de 50 jours. C’est probablement là que la hausse est plafonnée pour le soi-disant « Ethereum-killer ».

Par conséquent, le voyage pour ADA est une bataille difficile, même s’il est susceptible de continuer à monter. Cependant, si le prix du Bitcoin commence à remonter, cela améliorera également les chances de hausse du prix de Cardano et d’autres altcoins.

Par conséquent, un mouvement décisif au-dessus de 0,550 $ pourrait pousser ADA à 0,628 $, où il est susceptible de former un sommet local.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Bien que les choses semblent optimistes pour ADA, il fait face à des vents contraires. Si le prix de Cardano s’effondre et produit un chandelier quotidien proche du niveau de support de 0,435 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière.

Un tel développement pourrait voir le prix de l’ADA plonger encore de 12 % pour retester le pied de 0,380 $.