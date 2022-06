Plus de récompenses Dogecoin, Shiba Inu et Tezos dit Crypto.com | Cryptomonnaie

Crypto.com supprime Dogecoin, Shiba Inu et 13 autres crypto-monnaies de son programme de récompenses de jalonnement.

L’échange a annoncé l’intégration d’Apple Pay pour alimenter les paiements en crypto-monnaie via le service de portefeuille numérique.

Le prix de Cronos a chuté car l’échange excluait les pièces meme de Earn.

Crypto.com a apporté des modifications importantes à Crypto Earn, le produit qui permet aux utilisateurs de miser leurs actifs et de gagner des récompenses en échange. Les pièces de monnaie sur le thème de Shiba-Inu et plusieurs autres crypto-monnaies ont été retirées du programme et FTM, ZIL et NEAR ont été ajoutés.

Crypto.com supprime Dogecoin et Shiba Inu de Crypto Earn

Crypto.com, le principal échange de crypto-monnaie, a annoncé une refonte de son programme de récompenses de jalonnement Crypto Earn. À compter du 27 juin 2022 à 10 h 00 UTC, la bourse a annoncé la suppression de Dogecoin, Shiba Inu et treize autres jetons de son programme.

De nouveaux jetons FTM, ZIL et NEAR ont été ajoutés et les tarifs ont été révisés. FTM peut être jalonné jusqu’à 5% par an, ZIL et NEAR pour 6% par an. Les taux de récompense ont également été révisés pour certains stablecoins. Consultez le tableau suivant pour les nouveaux tarifs :

Taux révisés pour Crypto Earn

Sélectionnez les jetons, Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE), Tezos (XTZ), Maker (MKR), EOS, OMG, FLOW, KNC, ICX, COMP, BIFI, ONG, GAS, STRAX et BNT. Les allocations à durée fixe existantes pour ces jetons restent inchangées jusqu’à la fin de la durée et les fonds provenant des allocations actives à durée flexible seront automatiquement restitués aux utilisateurs d’ici le 28 juin 2022, 10h00 UTC.

Crypto.com intègre Apple Pay pour les achats de crypto

Crypto.com a annoncé l’intégration d’Apple Pay sur sa plateforme, permettant aux utilisateurs d’acheter des cryptos rapidement et en toute sécurité. Dans un nouveau billet de blog, publié le 24 juin 2022, l’échange a décrit l’intégration d’Apple Pay et a expliqué que la méthode serait utilisée pour acheter de la crypto au sein de Crypto.com.

Les frais actuels de cartes de débit et de crédit et les limites de négociation s’appliqueraient et les utilisateurs devraient d’abord ajouter les détails de leur carte de crédit/débit à leur portefeuille Apple sur leur iPhone. Une fois la carte bancaire mise à jour dans le portefeuille, les utilisateurs peuvent rapidement effectuer des achats cryptomonnaies sur l’application Crypto.com et les payer en toute sécurité via Apple Pay.

Le prix de Cronos chute après le retrait de Dogecoin et Shiba Inu de Earn

Cronos (CRO), le jeton utilitaire de la chaîne Crypto.org, a connu une baisse de prix depuis l’annonce de la mise à jour sur Earn. Alors que l’échange a retiré Dogecoin et Shiba Inu du programme et révisé les tarifs, les utilisateurs ont critiqué la plate-forme pour le déménagement.

L’analyste Crypto de HueFin a évalué le tableau des prix de Crypto.com et pense que c’est le début du creux pour CRO. Il n’y a aucune indication d’un rallye dans le graphique sur trois mois et l’analyste affirme que le prix du CRO pourrait chuter.

Les analystes de Netcost-Security pensent qu’il n’y a pas d’urgence à racheter le CRO au niveau de prix actuel. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :