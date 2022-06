De nouvelles sources affirment que l’USDD est sur le point de s’effondrer comme l’UST de Terra | Cryptomonnaie

L’enquêteur en crypto Coffeezilla a publié une vidéo sur la façon dont l’USDD de Justin Sun est sur la voie d’un crash colossal, comme l’UST de Terra.

Le détective fait valoir que Tron DAO pourrait ne pas déployer ses avoirs en Bitcoin pour protéger l’USDD du désancrage.

Le prix de l’USDD reste en dessous de l’ancrage et, au moment de la presse, se négocie à 0,98 $.

Tron a lancé son stablecoin USDD en mai, en même temps que les jetons frères de Terra, LUNC (anciennement LUNA) et UST, implosaient. Le stablecoin s’est récemment détaché de son ancrage de 1 $, faisant craindre un crash.

L’USDD de Tron perd 1 $

Le stablecoin USDD de Tron a eu du mal à maintenir son ancrage à 1 $, perdant deux cents pour s’échanger à 0,98 $. L’USDD a été lancé en mai 2022, à peu près au moment de l’implosion de l’UST de Terra et Justin Sun, fondateur de Tron, a affirmé que des mesures spéciales avaient été prises pour éviter un sort similaire à celui de TerraUSD.

Sun a commenté le crash colossal de TerraUSD (UST) et a assuré à la communauté Tron que le stablecoin USDD est sur-garanti et que la réserve Tron DAO prendrait toutes les mesures nécessaires pour lutter contre un désancrage. Malgré l’assurance de Sun, il y a eu des spéculations selon lesquelles l’USDD suivrait l’UST sur la voie d’un détachement, alors que le stablecoin a du mal à se rétablir au niveau de 1 $.

Au moment de la rédaction de cet article, le prix de l’USDD est de 0,98 $ après une baisse de 0,99 $ le 27 juin 2022. La réserve Tron DAO a dépensé plus de 2 milliards de dollars en Bitcoin, USD Coin (USDC) et Tron (TRX) pour constituer sa réserve. Le DAO a ensuite dépensé 10 millions de dollars pour acheter USDD et TRX.

Les experts ont estimé que la défense de l’ancrage de l’USDD pourrait devenir une affaire coûteuse pour la réserve de Tron DAO.

Un détective crypto a enquêté sur USDD et a trouvé ceci

Détective Internet autoproclamé, Coffeezilla a enquêté sur le nouveau stablecoin USDD de Justin Sun. L’expert pense qu’il est sur le point de subir un détachement et de devenir le prochain UST. Dans une récente vidéo YouTube, Coffeezilla a déclaré que l’USDD, avec une capitalisation boursière de 723 millions de dollars, est loin d’être un stablecoin algorithmique décentralisé.

J’ai enquêté sur le nouveau stablecoin USDD de Justin Sun, qui essaie d’être le prochain #LUNA et a déjà une capitalisation boursière de 723 millions de dollars.

Voici ce que j’ai découvert

(LA NOUVELLE VIDÉO EST SUR YOUTUBE) — Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 24 juin 2022

Le détective soutient que la conception de l’USDD est similaire à celle du jeton sœur LUNA/UST : les utilisateurs brûlent TRON pour frapper le stablecoin. La seule différence est que les institutions figurant sur la liste blanche frappent USDD et qu’il n’existe aucun mécanisme pour graver USDD pour TRON.

Bien que ce soit formidable pour l’USDD et qu’il n’y ait aucune possibilité pour les arbitragistes de pousser le stablecoin dans une spirale de la mort, cela rend l’actif algorithmique de Tron instable. Bien que la réserve Tron DAO détienne une garantie pour l’USDD, Coffeezilla ne sait pas s’ils la déploieront pour établir l’arrimage du stablecoin.

Coffeezilla dit :

L’USDD ressemble à un pot de miel sur lequel les commerçants de détail peuvent se faire larguer par Justin Sun lui-même.

Étant donné que le portefeuille Bitcoin associé à la réserve Tron DAO existe depuis plus de deux ans, il est probable que Justin Sun contrôle le portefeuille, plutôt que le DAO. Étant donné que Sun a frappé environ 94% de l’USDD en circulation, l’enquêteur affirme que le stablecoin est loin d’être décentralisé. Il est possible que la garantie soit en fait la détention personnelle de Justin Sun, puisqu’il est responsable d’un pourcentage important de la menthe, il supporte le risque pour le stablecoin.

Le prix du stablecoin USDD de Tron se débat en dessous de 1 $

Le prix de Tron a connu des pertes du jour au lendemain, tandis que le stablecoin USDD a eu du mal à récupérer son ancrage perdu. Le prix USDD est de 0,98 $ au moment de la presse et le stablecoin tente de récupérer à 1 $. Sur la base des données de CoinGecko, l’USDD a perdu son ancrage le 13 juin 2022, depuis lors, le stablecoin a du mal à faire son retour.

Les analystes crypto de Cowboy Trades ont identifié un drapeau baissier dans le graphique des prix Tron et ont prédit une baisse à 0,024 $ alors que l’altcoin forme des sommets constamment plus bas.

Tableau des prix TRON-USDT